Protivládni demonštranti sa v Srbsku dostali do potýčok s podporovateľmi Vučiča

Potýčky vo Vrbase vypukli pred sídlom vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča, kde policajti rozháňali prívržencov jednotlivých táborov.
Na záberoch z miesta vidno stúpencov vlády hádzať po protivládnych demonštrantoch svetlice, kamene či fľaše. Druhá strana odpovedala obdobne – taktiež hádzaním rôznych predmetov. Polícia informovala o desiatkach zranených vrátane 16 policajtov.Čítajte viac Na slovenskú menšinu vo Vojvodine zaútočili Vučičovi stúpenci, zničili výstavu fotografií z protivládnych protestov
Zadržaných bolo niekoľko osôb. Šéf polície Dragan Vasiljevič povedal štátnej televízii RTS, že demonštranti vo Vrbase „prišli zaútočiť“ na prívržencov vládnucej strany pred jej miestnym sídlom.
Demonštranti tvrdia, že ich napadli stúpenci vlády – najskôr vo Vrbase a následne aj v mestách Bačka Palanka, Nový Sad a Niš. V hlavnom meste Belehrad polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta.
Študentmi vedené prevažne pokojné protesty prebiehajú v Srbsku už od novembra vlaňajšieho roka. Vyvolalo ich zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych.Čítajte viac „Neakceptovateľné.“ Slováci vo svete ostro kritizujú Fica za postoj k incidentu v Srbsku
Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii z 1. novembra prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice.
Státisícové protesty vtedy otriasli vládou prezidenta Vučiča, ktorého prívrženci nedávno začali organizovať protidemonštrácie, čo vyvoláva obavy z násilných stretov.
Protivládni demonštranti žiadajú, aby Vučič vyhlásil predčasné parlamentné voľby, čo ten však odmieta. Protestujúci študenti tiež požadujú odvolanie ministra vnútra Ivicu Dačiča v súvislosti s nedávnym násilím počas demonštrácií.