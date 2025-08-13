Zelenskyj po telefonáte s Trumpom: Sme jednotní, hovoríme jedným hlasom. Podľa Merza existuje nádej na mier

Pri piatkovom rokovaní amerického prezidenta Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom musia byť zachované európske a ukrajinské bezpečnostné záujmy, povedal po videokonferencii nemecký kancelár Friedrich Merz. Európania si podľa neho želajú, aby Trump pri rokovaní s Putinom uspel.
Merz sa vyjadril optimisticky a existuje podľa neho nádej, že na Ukrajine by mohol zavládnuť mier. Odmietol tiež možnosť právne uznať Ruskom okupované územia na Ukrajine za ruské, keďže hranice sa podľa jeho slov nemôžu meniť silou.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po videokonferencii vyhlásil, že šéf Bieleho domu by chcel na piatkovom stretnutí s Putinom presadiť trvalé prímerie na Ukrajine. Trump tiež podľa Macrona povedal, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Ukrajina, informuje Reuters.
Trump podľa Macrona ubezpečil európskych lídrov, že žiadne územné otázky týkajúce sa Ukrajiny nemožno riešiť bez Ukrajiny. „A to je postoj, ktorý podporujeme," citoval francúzskeho prezidenta denník The Guardian.
Predstavitelia sa zároveň jasne vyjadrili, že medzi akýmikoľvek potenciálnymi územnými ústupkami a bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu musí existovať jasná súvislosť.
Lídri na online stretnutí podporili aj výzvu na ďalšiu výmenu vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom, ako aj výzvu na prepustenie ukrajinských detí unesených Ruskom.
