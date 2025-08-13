Summit USA, Ruska a Ukrajiny? Môže byť už budúci týždeň, Biely dom hľadá miesto konania

Americký prezident Donald Trump ešte v pondelok oznámil, že po piatkovom stretnutí so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške zatelefonuje aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a ďalším európskym lídrom.
„Ďalšia schôdzka sa uskutoční medzi Zelenským a Putinom, alebo medzi Zelenským, Putinom a mnou. Budem tam, ak ma budú potrebovať,“ ozrejmil.
Televízia NBC News zasa v nedeľu priniesla informáciu, že Biely dom zvažuje už na schôdzku Trumpa s Putinom 15. augusta na Aljaške pozvať aj Zelenského. Informovala o tom s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní.
„Prezident (USA) je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal anonymný predstaviteľ Bieleho domu.
NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.