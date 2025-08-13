Pravda Správy Svet Summit USA, Ruska a Ukrajiny? Môže byť už budúci týždeň, Biely dom hľadá miesto konania

Summit USA, Ruska a Ukrajiny? Môže byť už budúci týždeň, Biely dom hľadá miesto konania

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa hľadá miesto pre konanie trilaterálneho summitu Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, ktorý by sa mohol uskutočniť už koncom budúceho týždňa. V utorok o tom informovala televízna stanica CBS News s odvolaním sa na dva anonymné zdroje oboznámené s rokovaniami.

13.08.2025 18:25
Vladimir Putin / Donald Trump / Volodymyr... Foto: ,
Zľava: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Donald Trump a šéf Kremľa Vladimir Putin
debata (8)

Americký prezident Donald Trump ešte v pondelok oznámil, že po piatkovom stretnutí so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške zatelefonuje aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a ďalším európskym lídrom.

Putin naznačil, kde by sa mohol s Trumpom stretnúť, k účasti Zelenského má jasno
Video

„Ďalšia schôdzka sa uskutoční medzi Zelenským a Putinom, alebo medzi Zelenským, Putinom a mnou. Budem tam, ak ma budú potrebovať,“ ozrejmil.

Televízia NBC News zasa v nedeľu priniesla informáciu, že Biely dom zvažuje už na schôdzku Trumpa s Putinom 15. augusta na Aljaške pozvať aj Zelenského. Informovala o tom s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní.

Trump Čítajte viac Trump a Putin sa stretnú v Anchorage. Zelenskyj: Summit je osobné víťazstvo ruského vodcu

„Prezident (USA) je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal anonymný predstaviteľ Bieleho domu.

NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.

Russia Ukraine War Global Reaction Čítajte viac Obava, že Aljaška môže byť ako Mníchov v roku 1938. Ako Ukrajinci a ich najbližší spojenci vidia summit Trumpa a Putina?
Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #USA #summit #Ukrajina #vojna na Ukrajine