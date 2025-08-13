Národná garda už je v uliciach Washingtonu. Starostka hovorí o autoritárskom kroku Trumpa

V utorok večer bolo v centre hlavného mesta v blízkosti pamiatok vidieť obrnené vozidlá. Ľudia ich mohli uvidieť pozdĺž priestranstva National Mall a Washingtonovho monumentu, ktorý je jeho dominantou, píše stanica ABC News.
Táto oblasť sa vyznačuje múzeami, pamiatkami a rozľahlými trávnatými plochami a je známa ako relatívne bezpečná časť mesta. Priťahuje najmä turistov a školské skupiny. Gardisti tiež stavali barikády pri niekoľkých vládnych budovách a fotili sa s turistami, píše BBC.
V utorok do služby v hlavnom meste nastúpilo vyše sto gardistov, ďalší sa očakávajú v tomto týždni, uviedli úrady. Celkom tam podľa nich bude rozmiestnených 800 členov Národnej gardy a 500 príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek vrátane agentov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Trump pohrozil, že podobne zasiahne aj v ďalších mestách kontrolovaných demokratmi, ako je New York a Chicago. Podľa neho je kriminalita v týchto mestách na vzostupe.Čítajte viac Trump posiela do Washingtonu Národnú gardu. Chce obnoviť poriadok a vyhnať bezdomovcov
Počet násilných trestných činov vo Washingtone vyvrcholil v roku 2023, potom sa ale znížil a vlani dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov, uvádzajú údaje zverejnené washingtonskou metropolitnou políciou (MPDC). Klesajúci trend podľa MPDC pokračuje aj tento rok. Počet násilných trestných činov je tento rok o 26 percent nižší ako vlani v rovnakom období. Počet lúpeží klesol o 28 percent.
Povinnosti Národnej gardy sú obmedzené na ochranu federálnych zamestnancov a majetku a na podporu bezpečnostných zložiek, pokiaľ prezident nevyhlási povstanie, čo Trump zatiaľ neurobil. Trumpova kontrola nad washingtonskou políciou vyprší za 30 dní, potom by ju musel schváliť Kongres.
Na rozdiel od Kalifornie a ďalších štátov, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolaní Národnej gardy, má prezident Spojených štátov priamu kontrolu nad Národnou gardou vo Washingtone. Jej vojaci boli nasadení napríklad v reakcii na udalosti zo 6. januára 2021, kedy dav Trumpových podporovateľov vnikol do budovy Kapitolu.Čítajte viac Trump konal legálne, Kalifornia stráca kontrolu nad gardou, rozhodol súd. Prezident si ponecháva velenie