Národná garda už je v uliciach Washingtonu. Starostka hovorí o autoritárskom kroku Trumpa

Národná garda už je v uliciach Washingtonu. Starostka hovorí o autoritárskom kroku Trumpa

Príslušníci Národnej gardy sa začali objavovať v uliciach Washingtonu. Prezident Donald Trump ich do hlavného mesta Spojených štátov v pondelok povolal s odôvodnením, že tam treba bojovať proti vysokej úrovni násilnej kriminality. Trump zároveň podriadil washingtonskú políciu federálnej vláde, mestská polícia sa teraz zodpovedá ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej. Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová mobilizáciu gardistov označila za autoritársky krok, píše web stanica BBC.

13.08.2025 19:25
District of Columbia / National Guard / Národná... Foto: ,
Príslušníci Národnej gardy krátko po príchode do Washingtonu, 12. augusta 2025
V utorok večer bolo v centre hlavného mesta v blízkosti pamiatok vidieť obrnené vozidlá. Ľudia ich mohli uvidieť pozdĺž priestranstva National Mall a Washingtonovho monumentu, ktorý je jeho dominantou, píše stanica ABC News.

Táto oblasť sa vyznačuje múzeami, pamiatkami a rozľahlými trávnatými plochami a je známa ako relatívne bezpečná časť mesta. Priťahuje najmä turistov a školské skupiny. Gardisti tiež stavali barikády pri niekoľkých vládnych budovách a fotili sa s turistami, píše BBC.

V utorok do služby v hlavnom meste nastúpilo vyše sto gardistov, ďalší sa očakávajú v tomto týždni, uviedli úrady. Celkom tam podľa nich bude rozmiestnených 800 členov Národnej gardy a 500 príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek vrátane agentov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Trump pohrozil, že podobne zasiahne aj v ďalších mestách kontrolovaných demokratmi, ako je New York a Chicago. Podľa neho je kriminalita v týchto mestách na vzostupe.

Počet násilných trestných činov vo Washingtone vyvrcholil v roku 2023, potom sa ale znížil a vlani dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov, uvádzajú údaje zverejnené washingtonskou metropolitnou políciou (MPDC). Klesajúci trend podľa MPDC pokračuje aj tento rok. Počet násilných trestných činov je tento rok o 26 percent nižší ako vlani v rovnakom období. Počet lúpeží klesol o 28 percent.

Povinnosti Národnej gardy sú obmedzené na ochranu federálnych zamestnancov a majetku a na podporu bezpečnostných zložiek, pokiaľ prezident nevyhlási povstanie, čo Trump zatiaľ neurobil. Trumpova kontrola nad washingtonskou políciou vyprší za 30 dní, potom by ju musel schváliť Kongres.

Na rozdiel od Kalifornie a ďalších štátov, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolaní Národnej gardy, má prezident Spojených štátov priamu kontrolu nad Národnou gardou vo Washingtone. Jej vojaci boli nasadení napríklad v reakcii na udalosti zo 6. januára 2021, kedy dav Trumpových podporovateľov vnikol do budovy Kapitolu.

