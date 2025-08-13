Pravda Správy Svet Nebude to "o nás bez nás". Vance uistil Zelenského, že Kyjevu nebudú vnucovať dohodu s Ruskom

Americký viceprezident J. D. Vance v stredu počas videokonferencie s európskymi lídrami ubezpečil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Spojené štáty nebudú s Ruskom rokovať o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo európskych štátov. Informáciu priniesla televízia NBC News s odvolaním sa na dva anonymné zdroje zúčastnené na rozhovore.

Podľa zdrojov NBC News americký prezident Donald Trump, Vance i ďalší členovia americkej vlády na telefonickom rokovaní prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov. Americký viceprezident dokonca zúčastnených údajne ubezpečil, že Spojené štáty nebudú vnucovať Kyjevu žiadnu dohodu s Ruskom.

Zdroje NBC News tvrdia, že Vance Zelenskému a európskym spojencom povedal, že USA nebudú rokovať s Ruskom o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo Európy, čo je jedna z kľúčových požiadaviek zoskupenia štátov v rámci takzvanej koalície ochotných.

Tento prístup má zabrániť opakovaniu scenára známeho z Mníchovskej dohody v roku 1938, keď veľmoci rozhodli o osude Československa bez jeho účasti – „o nás bez nás“.

Predstavitelia Nemecka, Talianska, Francúzska a Veľkej Británie vtedy rozhodli bez účasti Československa o postúpení jeho pohraničných území nacistickému Nemecku. Tento historický moment sa stal symbolom toho, ako o osude menšieho štátu rozhodujú mocnosti bez jeho priameho zapojenia sa pri rokovacom stole.

Donald Trump zároveň označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré a potvrdil, že po piatkovom summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa ihneď skontaktuje so Zelenským a s niektorým európskymi lídrami.

Pokiaľ sa prvé stretnutie s ruským prezidentom vyvinie podľa predstáv, americký prezident chce uskutočniť aj druhé rokovanie so šéfom Kremľa, na ktorom by sa zúčastnil aj Zelenskyj, a to „takmer okamžite“.

