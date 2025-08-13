Ženeva dočasne zaviedla bezplatnú verejnú dopravu

Protismogový systém v Ženeve ukázal, že koncentrácia ozónu prekročila prah bezpečných hodnôt – 180 mikrogramov na kubický meter v priebehu 24 hodín, uvádza sa vo vyhlásení kantónu.
V utorok sa teploty v Ženeve vyšplhali na 37 stupňov Celzia. Vysoké teploty a nízka oblačnosť znamenajú, že ozón sa hromadí a jeho rozptýlenie trvá dlhšie, uviedol pre agentúru Reuters Úrad pre životné prostredie kantónu Ženeva.
V reakcii na to zaviedli úrady v stredu po prvýkrát v celom kantóne bezplatnú verejnú dopravu, aby tak obyvateľov a turistov motivovali k využívaniu autobusov, električiek, vlakov a lodí s cieľom znížiť emisie z dopravy.
„Opatrenia prijaté v rámci tohto núdzového protokolu majú za cieľ znížiť emisie oxidu dusíka, najmä prostredníctvom podpory verejnej dopravy a obmedzenia najviac znečisťujúcich vozidiel v premávke,“ uviedol úrad pre životné prostredie.
Cestujúci počas trvania tohto opatrenia nebudú potrebovať lístok a kontroly lístkov budú pozastavené, kým sa znečistenie nezlepší, uviedli úrady vo vyhlásení.