Izrael vraj rokuje s piatimi krajinami, ktoré sú ochotné prijať ľudí z Gazy

„Niektoré krajiny prejavujú väčšiu otvorenosť voči prijímaniu dobrovoľných prisťahovalcov z Pásma Gazy ako predtým,“ uviedol diplomatický zdroj, pričom konkrétne menoval Indonéziu a Somaliland. Podľa dostupných informácií však zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.
TOI pripomína, že Somaliland je neuznaný štát, ktorý sa v roku 1991 oddelil od zvyšku Somálska. Miestna vláda sa prijatím utečencov z Gazy podľa zdrojov snaží dosiahnuť uznanie zo strany medzinárodných aktérov.
Agentúra AP informovala, že juhosudánska vláda správy o tom, že by sa chystala prijať Palestínčanov z Gazy, označila za nepodložené a v rozpore so svojím oficiálnym postojom.
Myšlienku masového odchodu Palestínčanov z Gazy podporuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Myslím si, že je to tá najprirodzenejšia vec,“ povedal. „Všetci, ktorí sa zaujímajú o Palestínčanov a hovoria, že im chcú pomôcť, by im mali otvoriť svoje dvere,“ uviedol.
Viaceré ľudskoprávne organizácie v minulosti upozornili, že izraelský plán na vysídlenie Palestínčanov pripomína etnické čistky.