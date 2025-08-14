Trump nechce na schôdzke s Putinom riešiť delenie Ukrajiny. Čo povedal Merzovi s Macronom?

Trump a európski lídri sa zhodli, že pred začiatkom mierových rokovaní musí byť na Ukrajine zavedené prímerie, povedalo stanici niekoľko zdrojov. Podľa nemeckých zdrojov NBC News sa počas videokonferencie s európskymi lídrami podobne vyjadril americký viceprezident J. D. Vance a údajne im povedal, že USA nebudú s Ruskom vyjednávať riešenie vojny bez Ukrajiny alebo Európy.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa na virtuálnej schôdzke zúčastnil, po jej skončení oznámil, že Trump by na piatkovom rokovaní s Putinom na Aljaške chcel presadiť trvalé zastavenie bojov na Ukrajine.Čítajte viac Zelenskyj po telefonáte s Trumpom: Sme jednotní, hovoríme jedným hlasom. Podľa Merza existuje nádej na mier
Trump v stredu vyhlásil, že ak Putin po piatkovom summite oboch lídrov nebude súhlasiť s ukončením vojny Ruska proti Ukrajine, pre Moskvu to bude mať „veľmi vážne dôsledky“. Podľa agentúry AP nešpecifikoval, čo by v takom prípade Rusku hrozilo.Čítajte viac Trump hrozí Rusku. Putinovi však môže ponúknuť prístup k zdrojom z Ukrajiny aj Aljašky výmenou za koniec vojny
Európski a ukrajinskí činitelia sú nervózni z nadchádzajúceho americko-ruského summitu a obávajú sa, že Trump by sa s Putinom mohol dohodnúť na parametroch mierovej dohody, vrátane rozdelenia územia, a potom sa pokúsiť vyvinúť tlak na Kyjev, aby súhlasil, uviedla NBC News. Znepokojenie podľa nej vyvolalo najmä skoršie vyjadrenie Trumpa ohľadom výmeny územia medzi Ruskom a Ukrajinou.
Zdroje NBC News však uviedli, že všetci lídri sa zhodli na tom, že Ukrajina musí byť zahrnutá do rokovaní a mala by sama rozhodnúť, aké územné ústupky je ochotná urobiť.
Trump medzitým videokonferenciu s európskymi predstaviteľmi označil za veľmi dobrú a naznačil, že po piatkovom summite by mohlo čoskoro nasledovať ďalšie rokovanie s ruským vodcom, na ktorom by sa zúčastnil tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americký prezident tiež vyhlásil, že ak šéf Kremľa nebude súhlasiť s ukončením vojny proti Ukrajine, bude to mať pre Rusko veľmi vážne dôsledky. Niektorí európski predstavitelia mali z videokonferencie dojem, že Trump nie je ohľadom výsledkov svojho stretnutia s Putinom optimistický, uviedla NBC News.Čítajte viac Expert: Trump varí demokraciu v USA ako žabu. Je to politický jednorožec
Server Politico medzitým napísal, že si európski lídri môžu po stredajšej videokonferencii s Trumpom a jeho uistení, že nepredá Ukrajinu, trochu oddýchnuť. Ale vzhľadom na to, že o osude Ukrajiny bude diskutovať manipulatívny Putin a nestály Trump, existuje nebezpečenstvo, že veci môžu nabrať nečakaný smer, až sa tí dvaja na Aljaške naozaj stretnú, píše Politico.Čítajte viac Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne
Stredajšie videohovory sa uskutočnili na podnet nemeckého kancelára Friedricha Merza, za ktorým do Berlína pricestoval Zelenskyj. Na prvej virtuálnej konferencii sa zúčastnili okrem nich aj vrcholní predstavitelia Francúzska, Británie, Talianska, Fínska, Poľska, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Nasledovalo rokovanie s Trumpom a Vanceom. Diplomatickú aktivitu zavŕšilo rokovanie takzvanej koalície ochotných, teda skupiny štátov, ktoré aktívne podporujú Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii; súčasťou koalície je aj Česko, ktoré reprezentoval premiér Petr Fiala.
Americké ministerstvo financií pred plánovaným summitom podľa agentúry DPA pozastavilo do 20. augusta uplatňovanie niektorých sankcií uvalených na Rusko. Ako v stredu uviedlo, výnimka sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú spojené s účasťou ruskej delegácie na rokovaniach na Aljaške.