Počas protivládnych protestov v Srbsku došlo k potýčkam, zasahovala polícia

Druhý večer potýčok za sebou agentúra AP označila za veľkú eskaláciu situácie, ktorá je poznačená viac než deviatimi mesiacmi nepretržitých protestov proti Vučičovej vláde. Tie vypukli v novembri minulého roka v reakcii na zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych.
Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice.
Vučič podľa agentúry Tanjug označil demonštrantov za „gangsterov a vrahov“ a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú teraz od nich „očistené“. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť „občianskej vojne“.
K zrážkam protestujúcich s políciou a stúpencami vlády došlo v mnohých veľkých aj malých mestách Srbska. V Novom Sade podľa agentúry Reuters hádzali prívrženci SNS svetlice a petardy po protivládnych demonštrantoch, čo prinútilo políciu zasiahnuť.Čítajte viac Protivládni demonštranti sa v Srbsku dostali do potýčok s podporovateľmi Vučiča
Stredajšie demonštrácie, z ktorých väčšina sa konala pred miestnymi sídlami Vučičovej SNS, zorganizovali v reakcii na incidenty z utorka večera v meste Vrbas. Protestujúci vtedy tvrdili, že ich napadli stúpenci vlády – najskôr vo Vrbase a následne aj v mestách Bačka Palanka, Nový Sad a Niš. V Belehrade polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta.Čítajte viac Na slovenskú menšinu vo Vojvodine zaútočili Vučičovi stúpenci, zničili výstavu fotografií z protivládnych protestov
Od novembra minulého roka otriasli státisícové protesty vládou prezidenta Vučiča, ktorého prívrženci nedávno začali organizovať protidemonštrácie, čo vyvoláva obavy z násilných stretov.
Protivládni demonštranti žiadajú, aby Vučič vyhlásil predčasné parlamentné voľby, čo ten však odmieta. Protestujúci študenti tiež požadujú odvolanie ministra vnútra Ivicu Dačiča v súvislosti s nedávnym násilím počas demonštrácií.Čítajte viac Šimečka bol v Báčskom Petrovci, tvrdí, že Slovákov tam napádajú chuligáni. Fica vyzval, aby konal