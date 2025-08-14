Pravda Správy Svet Pri nehode teplovzdušného balóna v Holandsku zahynul človek, 5 ďalších sa zranilo

Pri nehode teplovzdušného balóna v Holandsku zahynul človek, 5 ďalších sa zranilo

Jedna osoba zahynula a päť ďalších utrpelo zranenia pri stredajšej nehode teplovzdušného balóna, ktorý tvrdo pristál na lúke v provincii Frízsko na severe Holandska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

14.08.2025 11:13
K nehode došlo pri dedine De Hoeve. Balón mal pristáť na neďalekom poli, keď ho však zmietol poryv vetra.

Na jeho palube bolo celkovo 34 ľudí vrátane pilota a kopilota. Priamo na mieste zomrela jedna osoba. Päť zranených previezli do nemocnice, traja z nich sú vo vážnom stave.

„Teplovzdušný balón okolo 21.00 h rýchlo klesol a tvrdo pristál na zemi,“ informovali frízske úrady s tým, že polícia okolnosti incidentu vyšetruje.

Hovorca Holandskej kráľovskej leteckej asociácie taktiež uviedol, že balón prudko dopadol na zem v dôsledku náhleho poryvu vetra. Kôš sa mu pri tom odrazil a podľa svedkov narazil viackrát do zeme, po ktorej sa niekoľko metrov kĺzal, pričom z neho vypadlo päť ľudí. Na mieste podľa bezpečnostných úradov vypukla panika. Okrem sanitiek boli na miesto vyslané aj dva záchranárske vrtuľníky.

