Rokovanie Trumpa s Putinom na Aljaške sa začne medzi štyrmi očami, potom vystúpia pred médiami

Dodal, že prípravy na toto stretnutie vstúpili do záverečnej fázy a jeho program je už dohodnutý. „Očakáva sa, že všetko sa začne 15. augusta približne o 11.30 h miestneho času rozhovorom“ oboch prezidentom, ktorý sa uskutoční vo formáte jeden na jedného za účasti tlmočníkov, informoval Ušakov. Nasledovať budú rokovania v rámci delegácií, ktoré budú pokračovať počas pracovných raňajok.
Očakáva sa, že ústrednou témou rozhovorov bude „urovnanie ukrajinskej krízy, a to aj s ohľadom na diskusiu, ktorá sa konala v Kremli 6. augusta za účasti osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa,“ povedal Ušakov. Rozhovor sa však podľa neho bude týkať aj opatrení na zaistenie mieru a bezpečnosti a aktuálnych medzinárodných a regionálnych otázok.Čítajte viac Trump nechce na schôdzke s Putinom riešiť delenie Ukrajiny. Čo povedal Merzovi s Macronom?
Obaja lídri po rokovaní absolvujú spoločnú tlačovú konferenciu, informoval Ušakov.
Ušakov doplnil, že vzhľadom na to, že stretnutie bolo oznámené len pred piatimi dňami (v noci na sobotu 9. augusta), „všetko sa robí v intenzívnom režime, rieši sa množstvo technických otázok vrátane vízových otázok a, samozrejme, v prvom rade sa aktívne pracuje na politickej zložke summitu“.
Summit na Aljaške je prvým osobným stretnutím Donalda Trumpa a Vladimira Putina od minuloročných rozhovorov v Ženeve, ktoré sa skončili bez prelomových dohôd, ale potvrdili záujem oboch strán o udržanie dialógu. Výber Anchorage nie je náhodný – Aljaška, kedysi ruské územie predan é Spojeným štátom v roku 1867, leží len niekoľko stoviek kilometrov od ruského Ďalekého východu a má symbolický aj strategický význam.
Stretnutie sa koná v čase, keď sa boje na Ukrajine zintenzívňujú a Západ pripravuje nové sankčné balíky proti Moskve. Medzinárodné spoločenstvo pozorne sleduje, či summit prinesie aspoň náznak diplomatického posunu, alebo sa stane len ďalšou epizódou v napätej histórii americko-ruských vzťahov. Washington aj Moskva zároveň signalizovali, že popri Ukrajine chcú hovoriť aj o jadrovej bezpečnosti, kontrole zbrojenia a ekonomickej spolupráci.Čítajte viac Orbán mal na dosah summit Trumpa s Putinom. Prečo sa neuskutoční v Budapešti, ale na Aljaške?