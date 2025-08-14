Lesné požiare v Španielsku majú tretiu obeť, Francúzsko vyšle dve hasičské lietadlá

V nemocnici zomrel podľa úradov dobrovoľný hasič, ktorý bol hospitalizovaný s rozsiahlymi popáleninami v utorok. V nemocniciach v regióne Kastília-Léon zostávajú v kritickom stave ďalší štyria zranení. V tomto regióne zomrel na popáleniny ďalší muž v stredu. Jeden muž potom zomrel v utorok pri vonkajšom požiari v obci Tres Cantos pri Madride.
Ministerstvo vnútra dnes dopoludnia podľa denníka El País oznámilo, že v krajine je 11 požiarov druhej kategórie, čo znamená, že ohrozujú obydlia a ľudí. Osem z týchto požiarov je v regiónoch Kastília-Léon a Galicia. Kvôli ohňom túto noc strávilo mimo domu kvôli nariadeným evakuáciám niekoľko tisíc ľudí. Prerušené sú tiež niektoré cestné ťahy a železničné spojenie medzi Madridom a Galiciou.
„Nasadzujeme všetkých ľudí a materiál,“ povedal dnes skoro ráno televízii RTVE minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. Ten v stredu večer tiež požiadal o pomoc Európsku úniu, konkrétne o dve lietadlá typu Canadair určené na hasenie požiarov. Obe lietadlá poskytne susednému štátu Francúzsko, uviedol dnes podľa agentúry AFP francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau. „Predpokladáme, že misia potrvá dva dni,“ uviedol Retailleau.
Španielska vláda však zatiaľ nevyhlásila najväčší stupeň pohotovosti, čo znamená, že prácu hasičov riadia regionálne správy, píše ďalej RTVE.
Extrémne vlny horúčav postihujú Európu v 21. storočí opakovane a odborníci ich často dávajú do súvislosti s klimatickými zmenami. Európa je podľa meteorologickej služby Európskej únie Copernicus „kontinentom, ktorý sa otepľuje najrýchlejšie na svete“.
Vlna horúčav v Španielsku trvá od nedele 3. augusta a podľa predpovede meteorologickej služby Aemet potrvá do pondelka 18. augusta. Dnes sa očakáva nárast teplôt práve na severozápade Španielska.