Aktivisti obliali v Prahe plot maďarského veľvyslanectva. Rozhneval ich Orbánov výrok

Pod videom aktivisti uviedli, že ich hnev vyvolali Orbánove slová v jednom z rozhovorov o ruskom víťazstve vo vojne na Ukrajine.
Maďarský premiér v utorok v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta (Patriot) okrem iného konštatoval, že výsledok rusko-ukrajinskej vojny je jasný: Rusko vyhralo a Ukrajina tento konflikt prehrala. Dodal, že Ukrajina ešte nekapitulovala len vďaka západným zbraniam a finančnej podpore, pričom však Kyjev momentálne nedisponuje úplnou nezávislosťou.
Podľa vyhlásenia českých aktivistov vydaného v stredu v angličtine, češtine, maďarčine a ukrajinčine Orbán týmto vyhlásením jasne deklaroval, že Maďarsko patrí do ruského tábora a odmietlo hodnoty, na ktorých je postavená demokratická Európa.
Protestujúci podčiarkli, že sa nemôžu nečinne prizerať, ako niekto šíri lži a legitimizuje útoky na civilistov, a tak Maďarsku pripomenuli jeho zodpovednosť za obete vojny symbolickým aktom – „krvou“ na plote maďarského veľvyslanectva.
Maďarské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k tomuto incidentu nevyjadrilo, píše server telex.hu.