Pravda Správy Svet Aktivisti obliali v Prahe plot maďarského veľvyslanectva. Rozhneval ich Orbánov výrok

Aktivisti obliali v Prahe plot maďarského veľvyslanectva. Rozhneval ich Orbánov výrok

Českí aktivisti na protest proti vyjadreniam predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána obliali v stredu plot veľvyslanectva Maďarska v Prahe červenou farbou. Video o akcii zverejnili na Facebooku v rámci skupiny Csehszlovák Kém (Československý špión). Upozornil na to vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

14.08.2025 14:49
aktivisti veľvyslanectvo maďarska praha plot... Foto:
debata (7)

Pod videom aktivisti uviedli, že ich hnev vyvolali Orbánove slová v jednom z rozhovorov o ruskom víťazstve vo vojne na Ukrajine.

Maďarský premiér v utorok v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta (Patriot) okrem iného konštatoval, že výsledok rusko-ukrajinskej vojny je jasný: Rusko vyhralo a Ukrajina tento konflikt prehrala. Dodal, že Ukrajina ešte nekapitulovala len vďaka západným zbraniam a finančnej podpore, pričom však Kyjev momentálne nedisponuje úplnou nezávislosťou.

Podľa vyhlásenia českých aktivistov vydaného v stredu v angličtine, češtine, maďarčine a ukrajinčine Orbán týmto vyhlásením jasne deklaroval, že Maďarsko patrí do ruského tábora a odmietlo hodnoty, na ktorých je postavená demokratická Európa.

orbán, zelenskyj Čítajte viac Orbán: Rusko vojnu s Ukrajinou vyhralo a je otázne, kedy to Západ uzná

Protestujúci podčiarkli, že sa nemôžu nečinne prizerať, ako niekto šíri lži a legitimizuje útoky na civilistov, a tak Maďarsku pripomenuli jeho zodpovednosť za obete vojny symbolickým aktom – „krvou“ na plote maďarského veľvyslanectva.

Maďarské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k tomuto incidentu nevyjadrilo, píše server telex.hu.

Europe Hungary Divides Čítajte viac Orbán mal na dosah summit Trumpa s Putinom. Prečo sa neuskutoční v Budapešti, ale na Aljaške?
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Česko #Praha #Viktor Orbán #vojna na Ukrajine