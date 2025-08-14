V Seine v blízkosti Paríža sa našli telá štyroch mužov

Podľa miestnych úradov všetky štyri obete sú dospelí muži; traja boli oblečení, štvrtý nemal nohavice ani spodnú bielizeň. Dvaja boli „afrického typu“ a jeden „severoafrického typu“. Polícia zatiaľ nenašla dôkazy, že by šlo o trestný čin. Denník Libériation napísal, že podľa jeho informátorov úmrtia štyroch mužov spolu nesúvisia.
Telá sa vo vode nachádzali niekoľko dní, pričom sa do nej nedostali v rovnakom čase, o čom svedčia aj ich rozdielne štádiá rozkladu.
Krátko po náleze telá previezli do Paríža na identifikáciu a pitvu. Úrady v departemente Val-de-Marne v poslednom čase nedostali žiadne správy o štyroch nezvestných osobách v oblasti.
Vyšetrovanie príčin smrti vedie príslušný úrad, ktorý sa venuje prijímaniu podnetov od verejnosti a vykonávaniu vyšetrovaní priamo v teréne v blízkom okolí miesta udalosti (SAIP) za účasti policajných vyšetrovateľov a zástupcu prokurátora.
Primátor mesta Choisy-le-Roi Tonino Panetta uviedol, že telá boli v pokročilom štádiu rozkladu a že voda ich pravdepodobne mohla priniesť z väčšej vzdialenosti. Le Parisien v tejto súvislosti dodáva, že nezodpovedanou zostáva otázka, prečo sa telá našli tak blízko pri sebe.
Libération doplnil, že poriečna hliadka lokalitu, kde sa našli telá, pozná, pretože sa tam pravidelne pri brehoch nachádza obrovské množstvo uviaznutých predmetov.