Prívalová povodeň v Indii si vyžiadala 34 obetí

Počet obetí prívalovej povodne v horskej oblasti indickej časti Kašmíru vzrástol na najmenej 34. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na vládneho úradníka, čím aktualizoval pôvodnú bilanciu 12 mŕtvych.

14.08.2025 14:51
India Kashmir Flash Floods Foto:
Budovy poškodené bleskovými povodňami spôsobenými prívalovými dažďami v odľahlej horskej dedine v oblasti Chositi v Kašmíre kontrolovanom Indiou vo štvrtok 14. augusta 2025.
Záplavy spôsobili náhle a intenzívne prietrže mračien, ktoré sú v indických himalájskych oblastiach stále častejšie.

„Našli sme 34 tiel a zachránili 35 zranených,“ povedal AFP komisár okresu Kištvar. „Je možné, že nájdeme ďalšie telá,“ dodal.

Prívalové dažde zasiahli dedinu Časoti, kde sa ľudia zhromaždili, aby sa zúčastnili púte k neďalekému chrámu. Úrady vo zväzovom štáte Džammú a Kašmír už do postihnutej oblasti vyslali záchranné tímy. Počet obetí bude pravdepodobne vyšší, píše server The Hindu.

Prietrže mračien sú v posledných rokoch početnejšie kvôli zmene klímy, zatiaľ čo škody spôsobené búrkami sa zvýšili v dôsledku neplánovaného rozvoja v horských oblastiach, uvádza agentúra AP.

