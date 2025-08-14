Prívalová povodeň v Indii si vyžiadala 34 obetí

Záplavy spôsobili náhle a intenzívne prietrže mračien, ktoré sú v indických himalájskych oblastiach stále častejšie.
„Našli sme 34 tiel a zachránili 35 zranených,“ povedal AFP komisár okresu Kištvar. „Je možné, že nájdeme ďalšie telá,“ dodal.
Prívalové dažde zasiahli dedinu Časoti, kde sa ľudia zhromaždili, aby sa zúčastnili púte k neďalekému chrámu. Úrady vo zväzovom štáte Džammú a Kašmír už do postihnutej oblasti vyslali záchranné tímy. Počet obetí bude pravdepodobne vyšší, píše server The Hindu.
Prietrže mračien sú v posledných rokoch početnejšie kvôli zmene klímy, zatiaľ čo škody spôsobené búrkami sa zvýšili v dôsledku neplánovaného rozvoja v horských oblastiach, uvádza agentúra AP.