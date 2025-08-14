Putin vidí šancu na jadrovú dohodu. Podmienkou je koniec vojny na Ukrajine

Podľa Putina americká administratíva vynakladá „celkom energické a úprimné úsilie“ na ukončenie bojov na Ukrajine a dosiahnutie dohôd zodpovedajúcich záujmom všetkých zúčastnených strán. „Ukončenie vojny vytvorí podmienky pre dlhodobý mier v Európe aj na celom svete. Ak v ďalších fázach dosiahneme dohody o kontrole nad strategickými útočnými zbraňami…,“ vyhlásil šéf Kremľa, na ktorého rozkaz ruské vojská pred viac ako tromi rokmi vpadli do susednej krajiny a rozpútali tak najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Vo februári budúceho roka má vypršať dohoda Nový ŠTART, ktorú americký a ruský prezident podpísali v roku 2010 v Prahe a ktorá je poslednou platnou zmluvou o znižovaní počtu jadrových zbraní medzi dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami. Stanovuje, že Rusko a USA nesmú rozmiestniť viac ako 1550 strategických jadrových hlavíc na 700 medzikontinentálnych balistických strelách, ponorkách a bombardéroch. Trump ešte minulý mesiac uviedol, že chce zachovať obmedzenia strategických jadrových zbraní tak, ako ich stanovuje zmluva.
Piatkový americko-ruský summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške sa začne o 11:30 miestneho času (21:30 SELČ) stretnutím medzi štyrmi očami, za prítomnosti tlmočníkov. Podľa tlačových agentúr to dnes potvrdil Putinov poradca Jurij Ušakov. Hlavnou témou rokovania bude „ukrajinská kríza“ – vojna, ktorú Putin rozpútal proti susednej krajine pred viac ako tromi rokmi.
Po úvodnom rozhovore medzi lídrami má podľa Ušakova nasledovať rokovanie delegácií. Na ruskej strane budú okrem Ušakova aj ministri zahraničia, obrany a financií Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinov vyjednávač Kirill Dmitrijev. Zloženie americkej delegácie je podľa neho tiež známe, ale informovať o ňom má Washington.
Dĺžka rokovaní zatiaľ stanovená nie je, bude závisieť od samotných prezidentov. Putin a Trump majú rokovať aj o americko-ruskej hospodárskej spolupráci a otázkach globálnej bezpečnosti.
Na úvod rokovania obaja prezidenti pred novinármi povedia „niekoľko slov“ a po summite usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu, dodal Ušakov.