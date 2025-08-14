Šéf Mosadu pricestoval do Kataru, pokúsi sa obnoviť rokovania s Hamasom

Rokovania medzi Izraelom a Hamasom o prímerí v Pásme Gazy minulý mesiac po viac ako dvoch týždňoch diskusií v Katare zamrzli a jednotlivé strany svojich vyjednávačov postupne stiahli. Izraelská vláda sa následne rozhodla, že prevezme kontrolu nad celým Pásmom Gazy.
Predstavitelia Hamasu sa však v stredu stretli so šéfom egyptskej spravodajskej služby Hasanom Rašadom a vyjadrili záujem urýchlene sa vrátiť za rokovací stôl.
Práce na obnovení rokovaní v utorok potvrdili aj traja sprostredkovatelia – Spojené štáty, Egypt a Katar. Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí uviedol, že spoločne opäť pracujú na dohodnutí 60-dňového prímeria medzi Izraelom a Hamasom.
Portál The Times of Israel (TOI) informoval, že sprostredkovateľské krajiny zaslali Hamasu nový návrh, podľa ktorého by militanti mali prepustiť všetkých rukojemníkov výmenou za prepustenie palestínskych väzňov. Izrael by v prípade úspechu dohody „pod arabsko-americkým dohľadom“ stiahol svoje jednotky, až dokým by sa nedosiahla dohoda o odzbrojení Hamasu a jeho odchode z vlády v Gaze.