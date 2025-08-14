Na stanici metra v Japonsku uviazlo cez noc 30-tisíc návštevníkov Expa 2025

K výpadku elektriny došlo okolo 21.30 h miestneho času. Stanica bola v tom čase preplnená ľuďmi.
„Stanicu zaplnilo toľko ľudí, že som sa cítila ako v parnom kúpeli,“ povedala staršia žena miestnej stanici MBS News. Podľa organizátora výstavy do nemocníc previezli 36 ľudí s príznakmi bolestí hlavy a závratov v dôsledku horúčav.
Mnohí vrátane rodín s deťmi nakoniec spali na lavičkách v priestoroch Expa alebo v pavilónoch premenených na prístrešky. Zamestnanci výstavy sa počas noci snažili rozveseliť nocujúcich návštevníkov svetelnými efektami a púšťaním hudby.
Obnoviť prevádzku linky Čúó trvalo približne osem hodín a vlaky boli plne funkčné až od štvrtkového rána. Predstavitelia metra v Osake sa ľuďom hlboko ospravedlnili za to, že im „spôsobili obrovské problémy“, pričom výpadok odôvodnili skratom.
Prvá svetová výstava Expo sa konala v Londýne v roku 1851. Svetové výstavy sa konajú každých päť rokov, dejiskom predchádzajúcej bol od októbra 2020 do apríla 2021 Dubaj. Expo 2025 sa koná v meste Osaka v prefektúre Kansai od 13. apríla do 13. októbra 2025. Osaka naposledy hostila výstavu v roku 1970, keď prilákala 64 miliónov ľudí. Organizátori očakávajú tento rok vyše 28 miliónov návštevníkov.