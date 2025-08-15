ONLINE: Svet očakáva stretnutie Trumpa s Putinom. Zelenskyj na Aljaške nebude

6:00 Americký prezident Donald Trump sa v v meste Anchorage na Aljaške stretne so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Rokovať budú o ukončení vojny na Ukrajine. Bilaterálny summit sa odohrá v neprítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V prípade úspechu rozhovorov si Trump želá usporiadať trojstranný summit za účasti nielen ruského prezidenta, ale aj Zelenského, s cieľom uzavrieť dohodu medzi Moskvou a Kyjevom.
Trump varoval, že ak Putin nebude po summite na Aljaške súhlasiť s ukončením konfliktu na Ukrajine, bude to mať pre Rusko veľmi vážne následky. Americký prezident vo štvrtok spomenul možnosť uvalenia sankcií na Moskvu.
Americko-ruské rozhovory na vojenskej základni Elmendorf-Richardson začnú o 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ) schôdzkou oboch hláv štátov medzi štyrmi očami, za prítomnosti tlmočníkov. Potom má podľa Putinovho poradcu Jurij Ušakova nasledovať rokovanie päťčlenných delegácií na pracovnom obede. Na ruskej strane budú Ušakov, ministri zahraničia, obrany a financií Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinov vyjednávač Kirill Dmitrijev. Biely dom zloženie americkej delegácie zatiaľ neoznámil.
Na úvod rokovaní Trump a Putin povedia „niekoľko slov“ pred novinármi a po summite usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu, uviedol Kremeľ. Informáciu o spoločnej tlačovej konferencii potvrdil Biely dom. Trump však následne povedal, že ak rozhovory zlyhajú, možno sa po nich rozhodne verejne prehovoriť samostatne.
Americký prezident počas rokovaní pred rusko-americkým summitom ubezpečil európskych predstaviteľov, že jeho hlavným cieľom je dosiahnutie prímeria a že nemieni so svojím ruským náprotivkom rokovať o rozdelení územia. Zelenskyj a jeho európski spojenci tento týždeň zintenzívnili diplomatické úsilie, aby zabránili uzavretiu akejkoľvek dohody medzi USA a Ruskom, ktorá by Ukrajinu ponechala zraniteľnú voči možným budúcim útokom.