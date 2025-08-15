Izraelský minister Smotrič oznámil schválenie osád v kľúčovej oblasti pri Jeruzaleme

Na tlačovej konferencii v mieste plánovanej výstavby Smotrič uviedol, že jeho krok má súhlas premiéra Benjamina Netanjahua i amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ani jeden z nich sa však k veci zatiaľ verejne nevyjadril. Hovorca amerického ministerstva zahraničia na otázku ohľadom Smotričových výrokov iba uviedol, že Washington sa sústredí na ukončenie vojny v Gaze, a dodal: "Stabilný Západný breh znamená bezpečný Izrael a je v súlade s cieľom našej administratívy dosiahnuť mier v regióne. "Pre ďalšie informácie potom odkázal na izraelskú vládu.Čítajte viac Šéf Mosadu pricestoval do Kataru, pokúsi sa obnoviť rokovania s Hamasom
Podľa plánu má v oblasti s názvom E1 vzniknúť 3401 nových bytových jednotiek. Oblasť sa nachádza medzi Jeruzalemom a židovskou osadou Maale Adumim na Západnom brehu. Agentúra AP uviedla, že oficiálne by vláda mohla plán schváliť 20. augusta. Po vysporiadaní všetkých povolení by do niekoľkých mesiacov mohli začať práce na infraštruktúre a zhruba o rok potom výstavba domov.
Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič prichádza na tlačovú konferenciu neďaleko osady Ma'ale Adumim v súvislosti s výstavbou novej židovskej osady, ktorá by oddelila východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu v stredu 14. augusta 2025.
Podľa Smotriča je oblasť strategická pre prípadný vznik palestínskeho štátu s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme. „Je to posledný klinec do rakvy myšlienky palestínskeho štátu,“ povedal Smotrič už v stredu večer o vzniku židovských osád v danej oblasti. Potom vyhlásil, že plán je reakciou na zámer viacerých krajín uznať Štát Palestína. „Ktokoľvek na svete sa pokúsi uznať palestínsky štát, dostane od nás odpoveď priamo na mieste,“ citovali ministra tlačové agentúry. „Nie pomocou dokumentov, rozhodnutí alebo vyhlásení, ale pomocou faktov. Faktických domov, faktických štvrtí,“ dodal.Čítajte viac Austrália v septembri uzná Palestínu ako samostatný štát. Plán Izraela obsadiť mesto Gaza sa v BR OSN stretol s kritikou
Mimovládna organizácia Peace Now, ktorá výstavbu osád na okupovanom území dlhodobo monitoruje, potvrdila, že výstavba osád v oblasti E1 by bola vážnou prekážkou pre vznik Štátu Palestína, keďže osady by odrezali východný Jeruzalem od územia Západného brehu. „Plán E1 je smrtiaci pre budúcnosť Izraela a pre akúkoľvek šancu na dosiahnutie mierového riešenia v podobe dvoch štátov. Stojíme na okraji priepasti a vláda nás ženie plnou rýchlosťou vpred,“ uviedla organizácia. Tiež skupina na ochranu ľudských práv Breaking the Silence, ktorú založili bývalí izraelskí vojaci, uviedla, že ďalší „záber pôdy nielen ďalej rozrobí palestínske územie, ale ešte viac upevní apartheid“.
Plánovanú výstavbu osád v oblasti E1 Izrael zmrazil v roku 2012 a potom znovu v roku 2020 kvôli silnej kritike zo strany Spojených štátov, Európskej únie a ďalších krajín, píše agentúra Reuters. Väčšina krajín považuje židovské osady na okupovaných palestínskych územiach za nelegálne. V osadách žije 700.000 Izraelčanov vedľa 2,7 milióna Palestínčanov, ktorí obývajú Západný breh a východný Jeruzalem, ktoré Izrael anektoval. Niektorí osadníci prichádzajú na Západný breh z náboženských či ideologických dôvodov, iných lákajú nižšie náklady na bývanie a vládne stimuly, poznamenal Reuters.
OSN vyzvala Izrael, aby rozhodnutie začať dlho odkladanú výstavbu osád, ktoré by rozdelili Západný breh, zrušil. „Znamenalo by to koniec vyhliadok na dvojštátne riešenia,“ povedal podľa Reuters hovorca OSN Stéphane Dujarric. „Osady sú v rozpore s medzinárodným právom… ďalej upevňujú okupáciu,“ dodal.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová uviedla, že nový plán na ďalšie rozšírenie osád odporuje medzinárodnému právu, a vyzvala izraelské úrady, aby v ňom nepokračovali. „Rozhodnutie izraelských úradov presadzovať plán osídlenia (oblasti) E1 ďalej podkopáva dvojštátne riešenia a zároveň je porušením medzinárodného práva,“ uviedla Kallasová vo vyhlásení. „EÚ znovu vyzýva Izrael, aby výstavbu osád zastavil,“ dodala.Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno
Taktiež nórsky minister zahraničia Espen Barth Eide povedal, že Smotričov plán ukazuje, že Izrael „sa snaží vyvlastniť pôdu, ktorá patrí Palestínčanom, aby zabránil dvojštátnemu riešeniu“.
Turecko odsudzuje izraelský plán výstavby židovských osád v kľúčovej oblasti na okupovanom Západnom brehu Jordánu blízko Jeruzalema, uviedlo tiež turecké ministerstvo zahraničia a dodalo, že toto rozhodnutie je úplným porušením medzinárodného práva.Čítajte viac Západ mení postoj k Palestínčanom. Dočkajú sa vlastného štátu?
„Tento krok… úplne ignoruje medzinárodné právo a rezolúciu OSN, ohrozuje územnú celistvosť Palestínskeho štátu ako základ dvojštátneho riešenia a nádej na mier,“ uviedla turecká diplomacia vo svojom vyhlásení a zopakovala, že vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu je jedinou cestou k dosiahnutiu trvalého mieru.
Hovorca predsedu palestínskej samosprávy Nabíl abú Rudajná vyzval Spojené štáty na vyvinutie tlaku na Izrael, aby výstavbu osád zastavil. Politický poradca palestínskeho ministra zahraničia agentúre AP povedal, že tento plán je „koloniálny, expanzívny a rasistický krok“ a že plne zapadá do konceptu krajne pravicovej izraelskej vlády podkopať akúkoľvek možnosť založenia palestínskeho štátu, rozdrobiť Západný breh a oddeliť jeho južnú časť od strednej a severnej oblasti.Čítajte viac Izraelský minister financií Smotrič vyzval na okupáciu celého Pásma Gazy
Smotrič, ktorý sám v jednej z židovských osád žije, výstavbu osád na okupovaných palestínskych územiach i ich pripojenie k Izraelu podporuje dlhodobo, vznik samostatného palestínskeho štátu naopak striktne odmieta. Izraelská nacionalistická krajná pravica, ktorej je Smotrič popredným predstaviteľom, by chcela obnoviť aj zaniknuté osady v Pásme Gazy.
Británia, Kanada, Austrália a Nový Zéland v júni uvalili na Smotriča a ďalšieho krajne pravicového ministra Itamara Ben Gvira sankcie a obvinili ich z opakovaného podnecovania násilia voči Palestínčanom. Viaceré krajiny vrátane Francúzska či Británie potom v uplynulých týždňoch ohlásili zámer uznať Štát Palestína na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Izraelskí vládni politici tento zámer kritizujú, podľa nich uznanie palestínskeho štátu nie je v čase, keď Izrael bojuje s teroristickým hnutím Hamas v Pásme Gazy, vhodné.