Po Trumpovom povolaní Národnej gardy do Washingtonu zatkli 45 ľudí

Trump povolaním Národnej gardy zároveň podriadil washingtonskú políciu federálnej vláde, mestská polícia sa teraz zodpovedá ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej. Krok prišiel po tom, ako prezident sľúbil eliminovať bezdomovectvo vo Washingtone a pozatvárať miestnych zločincov. Snaha zahŕňa vypratanie táborov bezdomovcov a ich presídlenie ďaleko od mesta, hoci podrobnosti tohto plánu sú nejasné. Podľa Pentagonu bude Národná garda môcť pri pomoci policajným zložkám dočasne zadržiavať osoby, ale jej vojaci nebudú mať právomoc zatýkať.
Trumpovo oprávnenie na dočasné prevzatie kontroly nad washingtonskou políciou vyprší za 30 dní, predĺženie by musel schváliť Kongres.
Nasadenie Národnej gardy vo Washingtone predstavuje rovnakú kontroverznú taktiku, ktorú Trump nedávno použil v Los Angeles na potlačenie protestov proti migračným úradom, a to napriek nesúhlasu kalifornských predstaviteľov.