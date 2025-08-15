Pravda Správy Svet Po Trumpovom povolaní Národnej gardy do Washingtonu zatkli 45 ľudí

Po Trumpovom povolaní Národnej gardy do Washingtonu zatkli 45 ľudí

Po tom, ako americký prezident Donald Trump v pondelok povolal do hlavného mesta USA Národnú gardu s odôvodnením, že je tam potrebné bojovať proti vysokej úrovni kriminality, uviedol Biely dom, že v stredu večer bolo v meste zatknutých 45 osôb, z toho 29 sa ich zdržiava v krajine nelegálne. Na policajnej operácii sa podľa Bieleho domu podieľa viac ako 1 650 ľudí. Informuje o tom agentúra Reuters.

15.08.2025 07:11
Národná garda, Washington Foto: ,
Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná.
debata (1)

Trump povolaním Národnej gardy zároveň podriadil washingtonskú políciu federálnej vláde, mestská polícia sa teraz zodpovedá ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej. Krok prišiel po tom, ako prezident sľúbil eliminovať bezdomovectvo vo Washingtone a pozatvárať miestnych zločincov. Snaha zahŕňa vypratanie táborov bezdomovcov a ich presídlenie ďaleko od mesta, hoci podrobnosti tohto plánu sú nejasné. Podľa Pentagonu bude Národná garda môcť pri pomoci policajným zložkám dočasne zadržiavať osoby, ale jej vojaci nebudú mať právomoc zatýkať.

Trump Čítajte viac Trump posiela do Washingtonu Národnú gardu. Chce obnoviť poriadok a vyhnať bezdomovcov

Trumpovo oprávnenie na dočasné prevzatie kontroly nad washingtonskou políciou vyprší za 30 dní, predĺženie by musel schváliť Kongres.

Trump poslal do Los Angeles Národnú gardu
Video
Archívne video. / Zdroj: Reuters

Nasadenie Národnej gardy vo Washingtone predstavuje rovnakú kontroverznú taktiku, ktorú Trump nedávno použil v Los Angeles na potlačenie protestov proti migračným úradom, a to napriek nesúhlasu kalifornských predstaviteľov.

Pam Bondiová, USA, Trump Čítajte viac Bývalá prokurátorka, lojálna Trumpovi, mieri na čelo ministerstva spravodlivosti USA. Má čeliť 'zaujatým' prokurátorom
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Washington #Donald Trump