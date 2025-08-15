Veľké policajné razie v českej bitcoinovej kauze: V putách skončil darca Jiřikovský

Polícia Jiřikovského zadržala v meste Břeclav za „dramatických okolností“, pretože počas razie údajne utiekol na strechu rodinného domu, kde zostal niekoľko desiatok minút. Polícia ho následne zaistila, odviezla a okamžite obvinila.Čítajte viac ANO naďalej vedie v prieskume, koalícia Spolu posilňuje aj po miliardovej bitcoinovej kauze
„Z hľadiska povinnosti neohroziť objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť podrobnejšie informácie," uviedol olomoucký vrchný štátny zástupca Radim Dragoun.
České médiá pripomínajú, že Jiřikovský bol v minulosti odsúdený obchodník s drogami. V roku 2017 ho poslali do väzenia za obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. V roku 2021 sa dostal na slobodu a českému ministerstvu spravodlivosti daroval bitcoiny v hodnote asi 957 miliónov korún.
Vtedajší šéf tohto rezortu Pavel Blažek kvôli tejto kauze podal demisiu, keďže existuje podozrenie, že darované bitcoiny pochádzali z nelegálnej činnosti Jiřikovského.