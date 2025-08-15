Pravda Správy Svet Veľké policajné razie v českej bitcoinovej kauze: V putách skončil darca Jiřikovský

Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci vo štvrtok večer na svojich stránkach informovalo, že Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v rámci tzv. bitcoinovej kauzy vykonáva rozsiahle razie a zaisťuje osoby a veci. Polícia zasahovala aj v dome Tomáša Jiřikovského, ktorý v marci daroval českému ministerstvu spravodlivosti bitcoiny v hodnote približne jednej miliardy korún.

15.08.2025 07:21
Polícia Jiřikovského zadržala v meste Břeclav za „dramatických okolností“, pretože počas razie údajne utiekol na strechu rodinného domu, kde zostal niekoľko desiatok minút. Polícia ho následne zaistila, odviezla a okamžite obvinila.

„Z hľadiska povinnosti neohroziť objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť podrobnejšie informácie,“ uviedol olomoucký vrchný štátny zástupca Radim Dragoun.

České médiá pripomínajú, že Jiřikovský bol v minulosti odsúdený obchodník s drogami. V roku 2017 ho poslali do väzenia za obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. V roku 2021 sa dostal na slobodu a českému ministerstvu spravodlivosti daroval bitcoiny v hodnote asi 957 miliónov korún.

Vtedajší šéf tohto rezortu Pavel Blažek kvôli tejto kauze podal demisiu, keďže existuje podozrenie, že darované bitcoiny pochádzali z nelegálnej činnosti Jiřikovského.

