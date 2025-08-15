Krajiny sa v Ženeve nedohodli na obmedzení znečistenia spôsobeného plastmi

Konferencia sa podľa oficiálneho termínu skončila vo štvrtok, ešte počas noci však bol predložený kompromisný a neúplný návrh textu dohovoru. Išlo o tretí návrh predložený na tohtoročnom ženevskom rokovaní, ktoré sa začalo 5. augusta.
„Dohovory o znečistení z plastov v Ženeve nedosiahneme,“ uviedol v piatok ráno podľa agentúry AFP nórsky zástupca. Predstavitelia Indie a Uruguaja tiež ohlásili, že v súčasnosti nie je možné „nájsť konsenzus“. Podľa agentúry AFP nie je jasné, ako budú rokovania o dohovore ďalej pokračovať.
Pri rokovaniach sa stretli dva bloky krajín, píše AFP. Európska únia, Kanada a mnoho štátov z Afriky a Latinskej Ameriky presadzovali ambiciózne ciele, zatiaľ čo ďalšie krajiny, medzi ktorými boli výrobcovia ropy, silnejšie medzinárodné reštrikcie odmietali. Podľa agentúry AP zhruba 100 štátov podporovalo návrh na zavedenie stropu pre výrobu plastov.
Cieľom dohody by malo byť obmedzenie výroby plastov. Podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa súčasná ročná produkcia do roku 2060 strojnásobí, ak krajiny neprijmú záväzné opatrenia. Stále nízka je potom na celosvetovej úrovni recyklácie plastov.