Vraj prvých päť minút rozhodne. Trump pred samitom s Putinom sľubuje, že sa nenechá zastrašiť

Putin pricestuje na Aljašku na pozvanie Trumpa, čo bude jeho prvá návšteva západnej krajiny od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí.
Kremeľ oznámil, že obaja prezidenti sa stretnú tvárou v tvár, čo vyvolalo obavy európskych lídrov, že Putin môže Trumpa presvedčiť k dohode, ktorá by bola pre Kyjev neprijateľná.
Trump novinárom v Bielom dome povedal: „Som prezident a on sa so mnou nebude zahrávať.“ Dodal, že už v priebehu prvých piatich minút stretnutia bude vedieť, či bude úspešné alebo nie. „Ak to bude zlé stretnutie, skončí veľmi rýchlo, ak dobré, dosiahneme mier v blízkej budúcnosti.“ Trump odhadol pravdepodobnosť neúspechu na jednu štvrtinu.
Trump v minulosti vyjadroval obdiv k Putinovi a čelil kritike po samite v Helsinkách v roku 2018, kde sa zdalo, že akceptoval Putinovo popieranie zásahov do amerických volieb.Čítajte viac Ak stretnutie s Putinom nevyjde, Trumpa možno Ukrajina prestane zaujímať, tvrdí politológ. Ako podľa neho dopadne summit na Aljaške?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol na samit pozvaný a označil ho za odmenu pre Putina. Trump však sľúbil, že žiadnu dohodu s Putinom nepodpíše bez Ukrajiny a dúfa, že sa uskutoční trojstranný samit so Zelenským, možno hneď po aljašskom stretnutí. Schôdzka Trumpa s Putinom sa má začať v piatok približne o 21.30 SELČ.