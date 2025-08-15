Pravda Správy Svet Vraj prvých päť minút rozhodne. Trump pred samitom s Putinom sľubuje, že sa nenechá zastrašiť

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že sa počas piatkového samitu na Aljaške nenechá zastrašiť ruským vodcom Vladimirom Putinom. Trump zároveň zdôraznil, že Ukrajina bude súčasťou akýchkoľvek rokovaní o svojej budúcnosti.

Na archívnej snímke z 28. júna 2019 prezident USA Donald Trump (vpravo) a prezident Ruska Vladimir Putin počas samitu G20 v Osake.
Putin pricestuje na Aljašku na pozvanie Trumpa, čo bude jeho prvá návšteva západnej krajiny od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí.

Kremeľ oznámil, že obaja prezidenti sa stretnú tvárou v tvár, čo vyvolalo obavy európskych lídrov, že Putin môže Trumpa presvedčiť k dohode, ktorá by bola pre Kyjev neprijateľná.

Americká armáda cvičí nad Aljaškou
Trump novinárom v Bielom dome povedal: „Som prezident a on sa so mnou nebude zahrávať.“ Dodal, že už v priebehu prvých piatich minút stretnutia bude vedieť, či bude úspešné alebo nie. „Ak to bude zlé stretnutie, skončí veľmi rýchlo, ak dobré, dosiahneme mier v blízkej budúcnosti.“ Trump odhadol pravdepodobnosť neúspechu na jednu štvrtinu.

Trump v minulosti vyjadroval obdiv k Putinovi a čelil kritike po samite v Helsinkách v roku 2018, kde sa zdalo, že akceptoval Putinovo popieranie zásahov do amerických volieb.

Donald Trump a Vladimir Putin Čítajte viac Ak stretnutie s Putinom nevyjde, Trumpa možno Ukrajina prestane zaujímať, tvrdí politológ. Ako podľa neho dopadne summit na Aljaške?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol na samit pozvaný a označil ho za odmenu pre Putina. Trump však sľúbil, že žiadnu dohodu s Putinom nepodpíše bez Ukrajiny a dúfa, že sa uskutoční trojstranný samit so Zelenským, možno hneď po aljašskom stretnutí. Schôdzka Trumpa s Putinom sa má začať v piatok približne o 21.30 SELČ.

Ušakov o Trumpovej ponuke: Návrh je celkom prijateľný
