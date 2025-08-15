Rusi sú už na Aljaške, privítal ich protest. Lavrov s nostalgickou mikinou

Obaja lídri do najväčšieho aljašského mesta dorazia neskôr. V predvečer rokovaní šéfa Bieleho domu so šéfom Kremľa o konflikte na Ukrajine sa v Anchorage, kde sa summit uskutoční, zišlo niekoľko sto ľudí vyjadrujúcich podporu Ukrajine, informoval ruskojazyčný server BBC. Ukrajina, ktorá sa tri a pol roka bráni ruskej agresii, na dnešné rokovanie pozvánku nedostala.
Na Aljašku podľa serveru The Independent dorazil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov alebo ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Alexander Darčijev. Pri príchode do hotela mal Lavrov na sebe pod čiernou prešívanou vestou šedivú mikinu s nápisom ZSSR, teda Zväz sovietskych socialistických republík. Vo štvrtok na medzinárodnom letisku v Anchorage pristál ruský Iľjušin Il-96 určený v Rusku na prepravu najdôležitejších ľudí. Z Moskvy podľa webu určenému fanúšikom letectva letel arktickou trasou a na prelet nad americkým územím potreboval zvláštne povolenie, pretože lietadlá registrované v Rusku do amerického vzdušného priestoru kvôli platným protiruským reštrikciám nesmú. Očakáva sa, že samotný Putin nepristane na medzinárodnom letisku, ale priamo v dejisku summitu na vojenskej základni Elmendorf-Richardson.
Šéf Kremľa cestou na Aljašku urobil zastávku v Magadane na ruskom Ďalekom východe, ktorý od Anchorage delí ešte 3200 kilometrov. Jeho hovorca Dmitrij Peskov predtým novinárom povedal, že tam navštívi jeden z miestnych podnikov alebo športový komplex.Čítajte viac Vraj prvých päť minút rozhodne. Trump pred samitom s Putinom sľubuje, že sa nenechá zastrašiť
Pred stretnutím Trumpa s Putinom sa v Anchorage vo štvrtok konala pokojná demonštrácia, ktorej účastníci vyslovovali podporu Ukrajine. Jeden z demonštrantov prišiel s ceduľou s nápisom varujúcim pred postúpením ukrajinského územia Rusku. „Postúpiť Ukrajinu Putinovi je ako postúpiť Československo Hitlerovi,“ stálo na transparente odkazujúcom na mníchovskú konferenciu zo septembra 1938, na ktorej sa zástupcovia západoeurópskych mocností s nacistickým diktátorom Adolfom Hitlerom bez účasti československých predstaviteľov dohodli, že pohraničné časti Československa. Iný demonštrant mal transparent s nápisom, že „z okna vidia fašistov“, za ktoré podľa niektorých komentárov považuje Putina aj Trumpa. Ľudia mávali ukrajinskými vlajkami a niektorí prišli aj s vlajkami americkými a odkazovali Putinovi, aby dal ruky preč od Aljašky, ktorú Spojené štáty od Ruska kúpili v 19. storočí.Čítajte viac Ak stretnutie s Putinom nevyjde, Trumpa možno Ukrajina prestane zaujímať, tvrdí politológ. Ako podľa neho dopadne summit na Aljaške?