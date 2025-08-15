Pravda Správy Svet Do Pásma Gazy podľa Izraela prišlo cez 300 kamiónov s pomocou

Do Pásma Gazy vo štvrtok cez prechody Zikim a Kerem Šalom prišlo 310 kamiónov s humanitárnou pomocou. Uviedol to dnes úrad izraelského ministerstva obrany pre palestínske civilné záležitosti COGAT. Vo štvrtok podľa úradu zároveň OSN a iné medzinárodné organizácie na hraničnom priechode v Pásme Gazy vyzdvihli humanitárnu pomoc z 390 kamiónov, aby ju mohli distribuovať.

15.08.2025 10:43
Palestínčania sa vo štvrtok 14. augusta 2025 snažia zobrať humanitárnu pomoc, ktorá bola zhadzovaná padákom do mesta Gaza v severnom pásme Gazy.
Podľa izraelskej armády bolo vo štvrtok do pásma letecky zhodených 119 paliet s humanitárnou pomocou od Jordánska, Spojených arabských emirátov, Belgicka, Talianska, Nemecka a Francúzska.

OSN uviedla, že v Pásme Gazy, ktoré má približne dva milióny obyvateľov, je potrebné distribuovať ekvivalent 600 kamiónov humanitárnej pomoci denne.

Na začiatku marca Izrael uvalil na Pásmo Gazy totálnu blokádu prísunu akýchkoľvek dodávok vrátane humanitárnej pomoci, ktorú čiastočne uvoľnil na konci mája po kritike a nátlaku medzinárodného spoločenstva. Značná časť obyvateľstva v Pásme Gazy však naďalej čelí podľa medzinárodných organizácií podvýžive a hladu.

Na konci mája začala v pásme činnosť Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), ktorá má podporu Spojených štátov a Izraela a ktorá mala nahradiť doterajší systém distribúcie humanitárnej pomoci zabezpečovaný agentúrami OSN a inými medzinárodnými organizáciami. Z blízkosti centier GHF sú však pravidelne hlásené prípady streľby či paľby z granátometov zo strany izraelských jednotiek.

Hovorca teroristického hnutia Hamás Ismáíl Thavábta v stredu uviedol, že izraelská armáda vykonáva pozemné operácie v meste Gaza, ktoré sprevádza bombardovanie či demolácia domov. Podľa serveru Ynet dostala izraelská armáda pokyn začať rozsiahle prípravy na novú ofenzívu v meste Gaza. Podľa serveru sa neočakáva, že operácia začne skôr ako v septembri. Obsadenie Gazy schválil minulý týždeň izraelský bezpečnostný kabinet, čo vyvolalo kritiku zo zahraničia aj protesty časti Izraelčanov.

