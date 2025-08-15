Pravda Správy Svet „Dvojku“ gangu sátorovcov Kristiána Kádara odsúdili na nový 20-ročný trest

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil v piatok v obnovenom konaní druhého najvyššie postaveného člena zločineckej skupiny sátorovci Kristiána K. na nový trest 20 rokov väzenia. ŠTS rozhodoval len o výške trestu. V roku 2019 ho pôvodne odsúdil na 25 rokov. Výrok o vine, ktorá sa týkala štyroch zavraždených a zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, zostal nedotknutý. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania, obžalovaný sa tohto práva vzdal.

Kristián Kádar, vysokopostavený člen zločineckej skupiny sátorovcov, počas výpovede pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.
