Správu aktualizujeme.
„Dvojku“ gangu sátorovcov Kristiána Kádara odsúdili na nový 20-ročný trest
Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil v piatok v obnovenom konaní druhého najvyššie postaveného člena zločineckej skupiny sátorovci Kristiána K. na nový trest 20 rokov väzenia. ŠTS rozhodoval len o výške trestu. V roku 2019 ho pôvodne odsúdil na 25 rokov. Výrok o vine, ktorá sa týkala štyroch zavraždených a zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, zostal nedotknutý. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania, obžalovaný sa tohto práva vzdal.
Foto: TASR, Ivan Kríž