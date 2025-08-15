Česko ide od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

„Na základe našich aktuálnych právnych stanovísk a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu potvrdeného Ústavným súdom z konca apríla smerujeme k začatiu konania o vrátení dotácie spoločnosťami holdingu Agrofert,“ uviedol Výborný.
V reakcii na tvrdenia, že štát mal s vymáhaním začať skôr, uviedol, že každý minister musí konať v súlade so zákonom, a keďže sa týmto prípadom zaoberal aj Ústavný súd, bolo podľa neho správne počkať na jeho rozhodnutie. „Andrej Babiš si teraz musí vybrať – buď politika alebo dotácie pre Agrofert. Oboje nejde,“ podotkol Výborný.
Hovorca holdingu Pavel Heřmanský uviedol, že na vrátenie dotácií nevidí dôvod a zo strany vedenia rezortu ide o predvolebnú kampaň. Podľa Babiša Výborný od nástupu do funkcie svoje postavenie a úradníkov zneužíva v politickom boji a teraz sa chce len zviditeľniť pred voľbami.Čítajte viac Babiš sľuboval chlieb, aký Česi ešte nejedli. V prípade podvodu za 100 miliónov padli prvé obvinenia
V rokoch 2017 až 2021, keď bol českým premiérom Babiš, Agrofert od štátu na dotáciách získal viac než päť miliárd korún (viac než 204 miliónov eur). Zákon o strete záujmov pritom firmám, v ktorých má verejný funkcionár minimálne štvrtinový podiel, zakazuje prístup k verejným zákazkám, nenárokovým dotáciám či investičným stimulom.