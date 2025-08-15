Pravda Správy Svet Česko ide od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

Česko ide od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

České ministerstvo poľnohospodárstva (MP) bude spätne vymáhať dotácie poskytnuté holdingu Agrofert, ktoré dostal v období, keď bol koncový vlastník Andrej Babiš členom vlády, čím bol podľa zákona v strete záujmov. Na sociálnej sieti X to v piatok uviedol šéf rezortu Marek Výborný. Ten podľa Babiša svoju funkciu zneužíva na politický boj.

15.08.2025 11:57
debata (2)

„Na základe našich aktuálnych právnych stanovísk a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu potvrdeného Ústavným súdom z konca apríla smerujeme k začatiu konania o vrátení dotácie spoločnosťami holdingu Agrofert,“ uviedol Výborný.

V reakcii na tvrdenia, že štát mal s vymáhaním začať skôr, uviedol, že každý minister musí konať v súlade so zákonom, a keďže sa týmto prípadom zaoberal aj Ústavný súd, bolo podľa neho správne počkať na jeho rozhodnutie. „Andrej Babiš si teraz musí vybrať – buď politika alebo dotácie pre Agrofert. Oboje nejde,“ podotkol Výborný.

Hovorca holdingu Pavel Heřmanský uviedol, že na vrátenie dotácií nevidí dôvod a zo strany vedenia rezortu ide o predvolebnú kampaň. Podľa Babiša Výborný od nástupu do funkcie svoje postavenie a úradníkov zneužíva v politickom boji a teraz sa chce len zviditeľniť pred voľbami.

penam Čítajte viac Babiš sľuboval chlieb, aký Česi ešte nejedli. V prípade podvodu za 100 miliónov padli prvé obvinenia

V rokoch 2017 až 2021, keď bol českým premiérom Babiš, Agrofert od štátu na dotáciách získal viac než päť miliárd korún (viac než 204 miliónov eur). Zákon o strete záujmov pritom firmám, v ktorých má verejný funkcionár minimálne štvrtinový podiel, zakazuje prístup k verejným zákazkám, nenárokovým dotáciám či investičným stimulom.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Andrej Babiš #Agrofert