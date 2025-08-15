Hlupák, latku má prinízko, zosmiešnia ho. Americké médiá nenechali na Trumpovi nitku suchú, rypli si aj do Fica

Podľa nich sa od stretnutia nedá očakávať prielom pokiaľ ide o ukončenie bojov v ruskej vojne proti Ukrajine. Napríklad taliansky denník La Stampa sa obáva, že zo summitu nevzíde viac ako spoločná fotografia, a americká spravodajská televízia CNN vyslovila obavu, že Trump sa Putinom nechá zosmiešniť.
The New York Times dnes poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina sa zhodujú v jednom: „Trumpov summit je veľkým víťazstvom pre Putina“. Rozhovory na Aljaške ruského vodcu vymania z diplomatickej izolácie od Západu a ukrajinskí a európski lídri sa obávajú, že mu tiež dajú priestor na ovplyvnenie amerického prezidenta, upozorňuje denník. Trump pritom podľa neho strávil minulý týždeň tým, že si pre summit nastavil latku „extrémne nízko“. Takmer nikto vraj neočakáva veľký pokrok v zastavení bojov medzi Ruskom a Ukrajinou.Čítajte viac Rusi sú už na Aljaške, privítal ich protest. Lavrov s nostalgickou mikinou. Biely dom zverejnil program
Denník pripomína vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého bude summit víťazstvom pre Putina, ktorý potrebuje len „fotku zo stretnutia s prezidentom Trumpom“. Podľa denníka však summit poslúži aj na to, aby sa Rusko zbavila statusu „vyvrhateľa“ na Západe, a okrem toho odložil uvalenie prísnych nových amerických sankcií proti Rusku.
Premiér malého Slovenska
Pred Aljaškou sa s Putinom počas terajšej vojny stretli iba dvaja západní vodcovia – „premiéri malého Slovenska a Maďarska“, poznamenáva denník NYT.
„Najhorším scenárom pre Ukrajinu a všeobecnejšie je, že Putin urobí nejakú ponuku, ktorá je prijateľná pre Spojené štáty, ale ktorú Zelenskyj nedokáže prehltnúť,“ cituje NYT politológa a experta na Ukrajinu Samuela Charapa. Podľa neho by to Trumpa mohlo vrátiť k otvorene nepriateľskému postoju, ktorý voči Ukrajine zaujal vo februári pri Zelenského návšteve v Bielom dome.
Spravodajská televízia CNN sa obáva, že Putin by na schôdzke opäť mohol z Trumpa urobiť hlupáka. Uplynulých šesť mesiacov pritom ukázalo, že Putin si mier zjavne nepraje. „Je možné, že Trump má dobrý dôvod domnievať sa, že Putin je pripravený konať; nie sme zasvätení do zákulisných machinácií a stále nevieme, čo presne túto schôdzku vyvolalo,“ pripúšťa však CNN.
„Dnešok je bezpochyby epochálnym okamihom. Ale iba potenciálne: Je obmedzený na okamih, mrknutie oka v histórii, ktoré by sa zajtra mohlo premeniť na ľútosť, premárnenú príležitosť, na nič,“ myslí si talianska La Stampa a myslí, že zo summitu zostane len fotografia.
Londýnsky denník The Times napísal, že Trump by mal voči Putinovi zaujať silnú pozíciu. Zdôraznil, že šéf Kremľa je bývalý agent KGB, „ktorého vyjednávacia stratégia bude nepochybne presne vypočítaná a zrežírovaná“. „Ak Putin nepreukáže vierohodný záväzok k mieru, musí Trump rozhodne reagovať všetkými dostupnými opatreniami – od sprísnenia sankcií proti Rusku až po rýchle zvýšenie dodávok zbraní a finančných zdrojov pre Ukrajinu. Kremeľ opovrhuje slabosťou, ale Trump je pred stretnutím s ruským prezidentom v silnej pozícii. Je načase.“
Nemecký diplomat a niekdajší poradca bývalej kancelárky Angely Merkelovej v rozhovore s portálom t-online ostro kritizoval generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý v interview s americkou televíziou ABC pripustil, že súčasťou dojednania prímeria by mohlo byť aj odstúpenie niektorých území Ukrajiny, hoci len „de facto“, a nie „de jure“. "Žasol som, že sa tak skoro vychádza Rusku v ústrety a že zo všetkých ľudí toto presadzuje práve generálny tajomník NATO. Cieľom Marka Rutteho je zapojiť Ameriku, čo je nepochybne dôležité. Napriek tomu priblížiť sa takto Kremľu v tak kritickej otázke, ešte pred začatím rokovaní, je pre mňa nepochopiteľné. Vladimír Putin si bude šúchať ruky,“ povedal Christoph Heusgen.