Kamčatku zasiahlo zemetrasenie o sile 5,7 stupňa, informoval nemecký ústav

Polostrov Kamčatka na východe Ruska zasiahlo zemetrasenie o sile 5,7 stupňa. Informovalo o tom dnes nemecké geofyzikálne centrum GFZ. Podľa jeho údajov bolo epicentrum zemetrasenia blízko východného pobrežia regiónu a neďaleko jeho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij. Ohnisko zemetrasenia bolo v hĺbke zhruba 40 kilometrov.

15.08.2025 14:33
Zábery z dronu ukazujú, ako vlny cunami zaplavili po zemetrasení ruské pobrežné mesto
Na konci júla zasiahlo Kamčatku zemetrasenie o sile 8,8 stupňa. Otrasy vyvolali vlnu cunami, ktorej výška na ruskom Ďalekom východe dosiahla až päť metrov. Tento týždeň v pondelok potom najvyššia kamčatská sopka Ključevskaja vychrlila stĺp popola do výšky 12 kilometrov nad morom.

Väčšina zo zhruba 165 000 obyvateľov Kamčatky žije v správnom stredisku Petropavlovsk-Kamčatskij. Na polostrov jazdia aj turisti, najmä kvôli horskej krajine a prírodným parkom. Na Kamčatke je okolo 30 aktívnych sopiek, polostrov je tak jednou zo seizmicky najaktívnejších zón na svete.

Moment zemetrasenia na ruskom Ďalekom východe
seizmograf, zemetrasenie Čítajte viac Kanade hrozí obrovské zemetrasenie. Po tisíckach rokov sa prebúdza obrovská zlomová línia
