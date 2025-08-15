Toto snáď nie. Kamionista si to po diaľnici šinul bez jedného kolesa

„V stredu dopoludnia bolo na tiesňovú linku prijaté oznámenie o nebezpečne kľučkujúcom kamióne na diaľnici D2,“ napísali policajti na sociálnej sieti.
K podozrivému vozidlu ihneď vyrazili hliadky, ktoré kamión zastavili na zjazde pri priemyselnej zóne Blučina a nestačili sa čudovať.
Nákladiaku chýbalo jedno koleso na zadnom návese.
„Vodič mieril zo Slovenska do Poľska a myslel si, že „to nejako dôjde“. Nedošiel,“ skonštatovali policajti. Na mieste vodič dostal pokuta 10 000 korún a bola mu zakázaná ďalšia jazda.
Vďaka všímavému oznamovateľovi a rýchlemu zásahu nedošlo k nehode, dodali policajti.