Toto snáď nie. Kamionista si to po diaľnici šinul bez jedného kolesa

Českí policajti na diaľnici zastavili nákladné vozidlo a nestačili sa čudovať.

15.08.2025 14:49
Kamión bez jedného kolesa na českej diaľnici D2.
„V stredu dopoludnia bolo na tiesňovú linku prijaté oznámenie o nebezpečne kľučkujúcom kamióne na diaľnici D2,“ napísali policajti na sociálnej sieti.

K podozrivému vozidlu ihneď vyrazili hliadky, ktoré kamión zastavili na zjazde pri priemyselnej zóne Blučina a nestačili sa čudovať.

Nákladiaku chýbalo jedno koleso na zadnom návese.

„Vodič mieril zo Slovenska do Poľska a myslel si, že „to nejako dôjde“. Nedošiel,“ skonštatovali policajti. Na mieste vodič dostal pokuta 10 000 korún a bola mu zakázaná ďalšia jazda.

Vďaka všímavému oznamovateľovi a rýchlemu zásahu nedošlo k nehode, dodali policajti.

