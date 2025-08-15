Pravda Správy Svet Streľba pri mešite vo švédskom Örebro si vyžiadala dvoch zranených

Dvaja ľudia boli zranení pri streľbe blízko mešity v meste Örebro v centrálnom Švédsku. Informovala o tom dnes podľa agentúry Reuters švédska polícia, ktorá incident klasifikuje ako pokus o vraždu.

15.08.2025 15:13
„Prijali sme hovor o podozrivom závažnom násilnom trestnom čine v spojitosti s mešitou v Örebro. Na mieste je niekoľko záchranných služieb a polície,“ uviedla aj polícia.

Vo februári v Örebro 35-ročný útočník zastrelil na miestnej škole desať ľudí, následne postrelil aj seba a zomrel v nemocnici. Bývalý študent školy bol podľa médií nezamestnaný, viedol samotársky život a mal psychické problémy. Išlo o doteraz najhorší útok tohto druhu vo Švédsku.

