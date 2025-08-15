Streľba pri mešite vo švédskom Örebro si vyžiadala dvoch zranených

„Prijali sme hovor o podozrivom závažnom násilnom trestnom čine v spojitosti s mešitou v Örebro. Na mieste je niekoľko záchranných služieb a polície,“ uviedla aj polícia.
Vo februári v Örebro 35-ročný útočník zastrelil na miestnej škole desať ľudí, následne postrelil aj seba a zomrel v nemocnici. Bývalý študent školy bol podľa médií nezamestnaný, viedol samotársky život a mal psychické problémy. Išlo o doteraz najhorší útok tohto druhu vo Švédsku.Čítajte viac Odcudzil sa rodine, ľudí nemal rád. Najhorší masaker vo Švédsku spáchal samotár, ktorý si zmenil priezvisko