Francúzsko pobúril vyrúbaný strom vysadený na pamiatku obete antisemitizmu

Macron označil spílenie pamätného stromu za druhý pokus o Halimiho zabitie i za snahu o vymazanie jeho pamiatky z kolektívnej pamäti. Upozornil však, že „toto sa nestane: národ nezabudne na tohto syna Francúzska, ktorý zomrel, pretože bol Žid.“
Bayrou vo vyhlásení zverejnenom na platforme X zdôraznil povinnosť spoločnosti viesť „nekončiaci sa boj proti smrteľnému jedu nenávisti.“
Olivovník, zasadený v roku 2011 na Halimiho pamiatku, bol spílený, pravdepodobne motorovou pílou, v noci na štvrtok. Primátor mesta Épinay-sur-Seine Hervé Chevreau v súvislosti s tým podal trestné oznámenie.
Vo Francúzsku tento čin vyvolal novú vlnu obáv z antisemitských útokov, ktorých počet sa v posledných rokoch zvyšuje. Ich prudký nárast sa spája predovšetkým s útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom nasledovala vojna v palestínskom Pásme Gazy.
Ilana Halimiho v januári 2006 vylákala 17-ročná mladá žena do suterénu bytového domu na predmestí, kde ho jej komplici napadli a uspali éterom. Skupina asi 20 ľudí, ktorí si hovorili „gang barbarov“, na čele s Youssoufom Fofanom ho následne držala v zajatí a mučila 24 dní.Čítajte viac Vodca parížskeho gangu dostal za vraždu Žida doživotie
Únoscovia sa domnievali, že ako Žid je bohatý, preto od rodiny za jeho prepustenie žiadali vysoké výkupné. Počas telefonátov otca obete s únoscami sa polícia pokúšala lokalizovať miesto, kde bol Halimi zadržiavaný, ale neúspešne. Halimiho napokon našli 13. februára 2006 nahého a pripútaného k stromu neďaleko železničnej trate. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice.
Súdny proces s páchateľmi sa konal od apríla do júla 2009. Vodca gangu Fofana dostal doživotný trest.
Do médií sa o priebehu pojednávaní dostali len oklieštené informácie, lebo dvaja z obžalovaných boli v čase spáchania trestného činu maloletí.Čítajte viac Jedna vražda, dva súdy. Žene podrezal hrdlo muž, za ktorého sa vydala proti svojej vôli. Ako potrestali jej matku?
Mediálne pokrytie vyšetrovania i súdneho procesu bolo napriek tomu rozsiahle. Vydaných bolo i niekoľko kníh súvisiacich s týmto prípadom a vzniklo aj niekoľko filmových adaptácií.
Prípad pritiahol aj medzinárodnú pozornosť, keďže bol vnímaný ako príklad antisemitizmu vo Francúzsku. Francúzska polícia pritom tento prípad spočiatku odmietla považovať tento čin za zločin z nenávisti. V reakcii na to do ulíc francúzskych miest vyšli desaťtisíce ľudí, aby požadovali spravodlivosť pre obeť i pozostalých.