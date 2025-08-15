Trump: O územných ústupkoch rozhodne jedine Ukrajina, sankcie sú nachystané

Trump uviedol, že hlavným cieľom summitu je dostať Rusko a Ukrajinu za rokovací stôl, pričom o územných otázkach sa podľa neho nebude rozhodovať bez účasti Kyjeva. „Bude sa o nich diskutovať, ale musím nechať Ukrajinu, aby o tom rozhodla. Myslím si, že urobia správne rozhodnutie, no ja sem neprišiel rokovať za Ukrajinu. Som tu, aby som ich dostal za stôl,“ vyhlásil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už viackrát zdôraznil, že nie je ochotný vzdať sa územia v prospech Ruska. Európski lídri varovali, že takéto ústupky by mohli Moskvu povzbudiť k ďalším inváziám.
Trump zároveň poznamenal, že Putin chcel ovládnuť celú Ukrajinu. „Keby som nebol prezidentom, práve teraz by obsadil celú Ukrajinu, ale neurobí to,“ uviedol šéf Bieleho domu.Čítajte viac Rusi sú už na Aljaške, privítal ich protest. Lavrov s nostalgickou mikinou. Biely dom zverejnil program
Podľa jeho slov medzi ním a Putinom panuje vzájomný rešpekt a pred rokovaním vyjadril pozitívne očakávania. „Je to inteligentný človek. Robí to už dlho, ale ja tiež… Sme prezidenti. Vychádzame spolu dobre. Na oboch stranách panuje veľký rešpekt,“ povedal Trump.
Americký prezident tiež pripustil možnosť poskytnutia bezpečnostných záruk Ukrajine, no nie vo forme členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). „Spolu s Európou a ďalšími krajinami, nie v rámci NATO. Pretože sú určité veci, ktoré sa neuskutočnia. Ale áno, spolu s Európou je tu možnosť (bezpečnostných záruk),“ uviedol.
Na záver Trump potvrdil plány na „hospodársky prísne“ sankcie, ak Rusko nepreukáže ochotu seriózne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump, následne aj delegácie oboch krajín. Témou rokovania má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Zelenského.Čítajte viac Americké médiá nenechali na Trumpovi nitku suchú: Putin z neho urobí hlupáka, latku má prinízko, zosmiešnia ho