Lev XIV. má za sebou prvých sto dní v úrade. Pápež vyzval na celosvetový mier, spomenul Pia XII.

„Boh je väčší ako hriech človeka,“ povedal Lev XIV. a vyzval ľudí, aby nestrácali nádej. Šesťdesiatdeväťročný pontifik spomenul aj pápeža Pia XII., ktorý po druhej svetovej vojne vyjadril želanie, aby bojové operácie a vojny už nikdy nevzali toľko ľudských životov.
„Aké relevantné sú tieto slová dnes,“ zdôraznil Lev XIV. „Ešte aj dnes sa, bohužiaľ, cítime bezmocní tvárou v tvár šíreniu násilia vo svete, ktoré je čoraz bezohľadnejšie a necitlivejšie voči akýmkoľvek prejavom ľudskosti,“ povedal.
Robert Prevost sa v máji 2025 stal prvým americkým pápežom. Od nástupu do úradu opakovane vyzýva na mier v rôznych oblastiach sveta vrátane Pásma Gazy či Ukrajiny a ponúkol aj sprostredkovanie rokovaní o prímerí.Čítajte viac V Gaze zaútočili na jediný katolícky kostol, hlásia mŕtvych. Izrael popiera zodpovednosť za útok. Reagoval aj pápež