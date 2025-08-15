Pravda Správy Svet Lev XIV. má za sebou prvých sto dní v úrade. Pápež vyzval na celosvetový mier, spomenul Pia XII.

Pápež Lev XIV. v piatok pri príležitosti svojho 100. dňa vo funkcii naliehavo vyzýval na mier. Nesmieme sa zmieriť s logikou pretrvávajúcich konfliktov a ozbrojeného násilia, povedala hlava katolíckej cirkvi po modlitbe vo svojej letnej rezidencii Castel Gandolfo neďaleko Ríma.

15.08.2025 17:32
Pápež Lev XIV. počas prejavu vo svojej letnej rezidencii Castel Gandolfo neďaleko Ríma 15. augusta 2025
„Boh je väčší ako hriech človeka,“ povedal Lev XIV. a vyzval ľudí, aby nestrácali nádej. Šesťdesiatdeväťročný pontifik spomenul aj pápeža Pia XII., ktorý po druhej svetovej vojne vyjadril želanie, aby bojové operácie a vojny už nikdy nevzali toľko ľudských životov.

„Aké relevantné sú tieto slová dnes,“ zdôraznil Lev XIV. „Ešte aj dnes sa, bohužiaľ, cítime bezmocní tvárou v tvár šíreniu násilia vo svete, ktoré je čoraz bezohľadnejšie a necitlivejšie voči akýmkoľvek prejavom ľudskosti,“ povedal.

Robert Prevost sa v máji 2025 stal prvým americkým pápežom. Od nástupu do úradu opakovane vyzýva na mier v rôznych oblastiach sveta vrátane Pásma Gazy či Ukrajiny a ponúkol aj sprostredkovanie rokovaní o prímerí.

