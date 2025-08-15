Washington žaluje Trumpovu vládu kvôli snahe prevziať kontrolu nad políciou mesta

Žaloba prišla po tom, čo ministerka spravodlivosti Pam Bondiová na čele washingtonskej metropolitnej polície (MPDC) vymenovala krízového policajného komisára so všetkými právomocami policajného šéfa. Krok je jednou z najvýraznejších snáh federálnej vlády uplatniť moc nad hlavným mestom za polstoročie jeho samosprávy, napísal denník The Washington Post.
Generálny prokurátor washingtonského federálneho okrsku District of Columbia Brian Schwalb žalobu podal po tom, čo Bondiová vo štvrtok oznámila, že sa šéf Agentúry pre boj s narkotikami (DEA) Terry Cole ujme úlohy krízového policajného komisára a prevezme „právomoci a povinnosti patriace policajnému šéfovi“ MPDC.
Metropolitná polícia musí pred vydaním akýchkoľvek príkazov získať súhlas komisára Colea, uviedla Bondiová. Podľa agentúry AP nie je jasné, ako tento krok ovplyvní súčasnú šéfku MPDC Pamelu Smithovú, ktorá sa za bežných okolností zodpovedá starostke Washingtonu Muriel Bowserovej.
Bondiová tiež nariadila okamžité zastavenie politiky Washingtonu týkajúce sa obmedzenia spolupráce mesta s federálnymi imigračnými úradmi, píše denník WP.
Schwalb v žalobe požiadal sudcu, aby zistil, či je konanie Trumpa a Bondiovej protiústavné a prekračuje medze právomocí stanovené v zákone o samospráve hlavného mesta Washingtonu. Zákon umožňuje prezidentovi vyhlásiť stav núdze a dočasne podriadiť washingtonskú políciu federálnej vláde, čo Trump urobil v pondelok. Trumpovo oprávnenie na dočasné prevzatie kontroly nad MPDC vyprší za 30 dní a predĺženie by musel schváliť Kongres.Čítajte viac Po Trumpovom povolaní Národnej gardy do Washingtonu zatkli 45 ľudí
Nariadenie Bondiovej podľa generálneho prokurátora nemôže washingtonská polícia dodržiavať, pretože je protiprávne. Odmietla ho tiež starostka Bowserová. Schwalb v memorande adresovanom policajnej šéfke Smithovej napísal, že príslušníci MPDC „musia aj naďalej plniť vaše rozkazy, nie rozkazy akéhokoľvek činiteľa, ktorý nebol menovaný starostkou“. Schwalb tak spustil právny spor medzi silne demokratickým hlavným mestom a republikánskou administratívou.
Trump v pondelok okrem prevzatia kontroly nad washingtonskou políciou tiež do hlavného mesta povolal Národnú gardu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tvrdením, že je vo Washingtone potrebné bojovať proti vysokej úrovni kriminality. Počet násilných trestných činov vo Washingtone pritom vlani dosiahol 30-ročné minimum a klesajúci trend pokračuje aj tento rok, uvádzajú štatistiky MPDC.Čítajte viac Národná garda už je v uliciach Washingtonu. Starostka hovorí o autoritárskom kroku Trumpa