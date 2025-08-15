Lucy a Selam po prvýkrát v Európe: Praha vystaví milióny rokov staré pozostatky predkov človeka

„Od 26. augusta bude otvárací čas Národného múzea predĺžený denne od 9.00 do 18.00 h. Zároveň je od 15. augusta zavedená novinka v podobe online predaja vstupeniek prostredníctvom webových stránok múzea a mobilnej aplikácie na konkrétny deň a čas,“ spresnila Kvapilová.
Transport fosílií nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty z etiópskej Addis Abeby sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Prepravu zabezpečil špeciálny let Ethiopian Airlines, v ktorom boli prítomní aj generálny riaditeľ Národného múzea Michal Lukeš, generálny riaditeľ Etiópskeho úradu pre kultúrne dedičstvo Abebawa Ayalew Gella, odborní kurátori oboch inštitúcií a tiež Útvar rýchleho nasadenia Polície ČR.
Vystavenie Lucy a Selam v Národnom múzeu je podľa Lukeša jedným z najvýznamnejších okamihov histórie múzea. „Je pre nás obrovskou cťou privítať v Prahe fosílie, ktoré sú svedkami počiatkov ľudstva, a poskytnúť verejnosti možnosť uzrieť ich vôbec prvýkrát v Európe,“ povedal riaditeľ. Návštevníci exponáty uvidia v úvode expozície Ľudia a ich predkovia v historickej budove Národného múzea.
Fosíliu Lucy starú 3,2 milióna rokov a Selam staršiu asi o 150-tisíc rokov si ľudia budú môcť prezrieť od 25. augusta do 23. októbra 2025. Exponáty sú najcennejšími predmetmi národného kultúrneho dedičstva Etiópie a ich zapožičanie do Česka sa uskutočnilo na základe dohody oboch krajín.