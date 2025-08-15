Politico: Putinov 'americký guru' zmenil názor na USA. Čo to znamená pre Ukrajinu?

Gati pôsobil v Clintonovej administratíve ako vedúci riaditeľ pre Rusko, Ukrajinu a euroázijské štáty v Rade národnej bezpečnosti, ako aj ako námestník ministra zahraničných vecí pre spravodajské služby a výskum. S Ušakovom, ktorý desať rokov pôsobil ako veľvyslanec v USA, sa stretával vo Washingtone, aj neskôr v Rusku. Podľa neho sa postupne menil Ušakovov vzťah k Spojeným štátom.
„Nový“ Ušakov mal tendenciu obviňovať Spojené štáty zo všetkých problémov na svete a odolával kritike ruskej politiky, zahraničnej aj domácej, na Blízkom východe, v Afganistane a v tom čase čoraz viac aj západnému zasahovaniu na Ukrajine, píše Gati.
„V kritickej otázke Ukrajiny je nepravdepodobné, že by Ušakov Putinovi hovoril, čo má robiť alebo ako má postupovať. Rovnako ako jeho šéf a zvyšok jeho tímu, aj Ušakov považuje silnú a nezávislú Ukrajinu za hrozbu pre Rusko a za žiadnych okolností nemožno dovoliť NATO umiestniť svoje jednotky na ukrajinskú pôdu. Jednoducho povedané, v ich mysliach Ukrajina ‚patrí‘ Rusku. Nemá právo existovať ako nezávislý štát z dôvodov jasne uvedených v nových učebniciach pre všetkých ruských stredoškolákov, v ruských propagandistických televíznych staniciach a v podkladových dokumentoch nepochybne pripravených pre summit na Aljaške. V tejto otázke je ruská politická elita jednotná. Podľa ich názoru ruskí vojaci dobyli Krym a potom ruskí vojaci zomreli, aby zabezpečili veľkú časť východného územia Ukrajiny, a o vrátení týchto území sa nedá rokovať,“ uviedol Gati.
„A tak, ak vôbec v Putinovom tíme existuje nejaká nezhoda, tak je to v tom, ako sa vysporiadať s Trumpom, či svoje ciele lepšie dosiahnu lichôtkami, vyhýbaním sa alebo vyhrážkami. Nech sú Putinovi guruovia Ameriky ako Ušakov akokoľvek dobre informovaní, nemôžu si byť istí, ktorý Trump sa objaví na Aljaške: ten, ktorý Putina nazýva priateľom a géniom, alebo ten, ktorý súhlasil, že je ‚vrah‘. Dokážu presvedčiť Trumpa, že problémom je nerozumnosť Ukrajiny, nie neochota Ruska prestať bombardovať ukrajinské mestá a súhlasiť s prímerím?“ kladie otázku Gati.
„Putin môže schvaľovať mnohé z toho, čo Trump robí pre zlepšenie vzťahov medzi USA a Ruskom a potlačenie demokracie v USA a na celom svete; koniec koncov, Trumpova politika pravdepodobne posilní vplyv Ruska vo svete tým, že odcudzí tradičných priateľov Ameriky a zavedie nevyspytateľnú obchodnú a colnú politiku. A tak je Trump to najlepšie, čo Rusko má – zatiaľ – a je určite lepší ako ktorýkoľvek demokratický prezident. Napriek tomu sa zdá, že niektorí skúsenejší Putinovi poradcovia a ruskí experti venujú čoraz väčšiu pozornosť viceprezidentovi J. D. Vanceovi – skutočnému izolacionistovi – ako mužovi budúcnosti. Rusi vždy hrajú hru na dlhé trate: Aj keď sa Trump rozhodne ponechať USA v NATO, pravdepodobne si kladú otázku: Nie je možné, že budúci prezident Vance by bol ochotný túto alianciu ukončiť? Aj keď to nemusí byť jeho prvá voľba, Putin je úplne schopný zahanbiť amerického prezidenta na Aljaške, ak Trump nebude dostatočne ústretový – a počkať na potenciálne ústretovejšieho nástupcu,“ píše autor.
„Putin je obklopený expertmi ako Ušakov, ktorí vedia, čo šéf chce, a už mnoho rokov spolupracujú ako tím. Tiež veľmi dobre poznajú Spojené štáty. Ruský diplomatický tím má takmer 100 rokov spoločných skúseností s jednaním s USA. Trumpovi a jeho tímu chýbajú porovnateľné odborné znalosti – nikto z jeho tímu nestrávil žiadny čas v Rusku, nieto ešte desaťročia budovaním kontaktov v rámci ruskej vlády. Americký tím je neskúsený a zameriava sa na otázky „nehnuteľností“ na Ukrajine, akoby urovnanie konfliktu záviselo od výmeny pozemkov, nie od rozbitia zakorenených ideológií a nepriateľstva, ktoré v prvom rade viedli k invázii,“ napísal Gati.
„Žiaľ, skutočne dôležitá je takmer neprekonateľná priepasť medzi legitímnou túžbou Ukrajiny po nezávislosti a bezpečnosti a odhodlaním Ruska vybojovať pri rokovacom stole to, čo sa mu nepodarilo dosiahnuť na bojisku,“ dodal.