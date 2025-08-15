Nezákonný predaj Aljašky či zabitý ukrajinský nájomný vrah. Summit Trump-Putin zaplavili dezinformácie

„Zlomyseľní aktéri zaplavili internet a sociálne médiá klamstvami a skreslenými tvrdeniami,“ ktoré „kolujú naprieč politickým spektrom a po celom svete,“ uviedla vo svojej správe organizácia NewsGuard, ktorá sa zaoberá dezinformáciami.
Medzi dezinformáciami sa objavilo aj nepodložené tvrdenie, že americkí vojaci nedávno v aljašskom meste Wasilla zastrelili ukrajinského nájomného zabijaka menom Stefan Orestovyč, ostreľovača údajne vycvičeného ukrajinskými špeciálnymi jednotkami. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že nájomný vrah s takýmto menom vôbec existuje.
Americký prezident Donald Trump sa v meste Anchorage na Aljaške stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Klamstvo, ktoré kolovalo na sieti X, Instagrame, platforme zameranej na konšpiračné teórie QAnon, ako aj na srílanskom spravodajskom webe, podľa NewsGuard vzniklo na stránke Real Raw News. Ide pritom o samozvaný web o „humore, paródii a satire" a je často mylne považovaný za legitímny spravodajský kanál. Výskumníci ho opakovane kritizujú za publikovanie vymyslených tvrdení o rusko-ukrajinskej vojne, ako aj o amerických predstaviteľoch a politikoch, píše AFP.
Kritici Trumpa na internete tiež nepravdivo tvrdili, že Putin ešte v januári minulého roka podpísal dekrét, ktorým vyhlásil predaj Aljašky Spojeným štátom za „nezákonný“. Toto nepodložené tvrdenie sa rozšírilo aj na sieti X, ako aj na platformách Bluesky a TikTok.
Spojené štáty kúpili Aljašku od Ruska ešte v roku 1867 a neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by Putin takýto dekrét podpísal, spresňuje francúzska agentúra. Prokremeľské nacionalistické účty medzitým na sociálnych sieťach šírili obrázok falošnej vlajky „Aljašskej ľudovej republiky" a využívali piatkový summit v Anchorage na tvrdenie, že toto územie právom patrí Rusku.
Snímky šírili online ruské nacionalistické médiá, ako aj sieť Pravda, ktorá je známa šírením proruských naratívov po celom svete, dodáva AFP. „Falošná vlajka je najnovším pokračovaním desaťročia starého naratívu, ktorý v Rusku presadzujú ultranacionalisti, čo predaj Aljašky v devätnástom storočí označujú za národnú zradu," uvádza sa v správe NewsGuard.