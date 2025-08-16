VIDEO: Pocta či demonštrácia sily? Nad hlavou Putina a Trumpa preletel strategický bombardér B-2 Spirit

Obaja lídri prešli po červenom koberci rozprestretom na spoločnej základni Elmendorf-Richardson so stíhačkami F-22 po oboch stranách, zatiaľ čo nad hlavou im preleteli štyri stíhačky F-35 a bombardér B-2 Spirit, uviedol spravodajský portál ABC News.
Podľa zdrojov portálu boli na základňu pred piatkovým summitom letecky privezené dva bombardéry B-2; stíhačky F-35 prileteli z neďalekej leteckej základne Eielson na Aljaške. Lietadlá F-22 mali základňu v Elmendorfe.
Nebolo bezprostredne jasné, či Trump osobne nariadil prelet nad leteckou základňou ako druh demonštrácie sily pred rokovaniami s Ruskom, ktoré je tiež jadrovou mocnosťou, uvádza ABC News.
Bombardéry B-2 sú považované za symbol americkej moci, pretože dokážu lietať nepretržite po celom svete a môžu niesť konvenčnú aj jadrovú muníciu, pripomenul portál.