VIDEO: Pocta či demonštrácia sily? Nad hlavou Putina a Trumpa preletel strategický bombardér B-2 Spirit

Keď prezidenti Putin a Trump kráčali spolu po červenom koberci, nad hlavou im preletel strategický bombardér B-2 Spirit, ktorý nedávno bombardoval aj Irán. Sprevádzali ho stíhačky F-35, ktoré USA pri útoku tiež použili.

16.08.2025 00:00
Bombardér B-2 Spirit nad hlavami Putina a Trumpa
Obaja lídri prešli po červenom koberci rozprestretom na spoločnej základni Elmendorf-Richardson so stíhačkami F-22 po oboch stranách, zatiaľ čo nad hlavou im preleteli štyri stíhačky F-35 a bombardér B-2 Spirit, uviedol spravodajský portál ABC News.

Podľa zdrojov portálu boli na základňu pred piatkovým summitom letecky privezené dva bombardéry B-2; stíhačky F-35 prileteli z neďalekej leteckej základne Eielson na Aljaške. Lietadlá F-22 mali základňu v Elmendorfe.

Stretnutie Trump - Putin, potriasli si rukou na letisku, odišli spolu v jednom aute
Nebolo bezprostredne jasné, či Trump osobne nariadil prelet nad leteckou základňou ako druh demonštrácie sily pred rokovaniami s Ruskom, ktoré je tiež jadrovou mocnosťou, uvádza ABC News.

Bombardéry B-2 sú považované za symbol americkej moci, pretože dokážu lietať nepretržite po celom svete a môžu niesť konvenčnú aj jadrovú muníciu, pripomenul portál.

