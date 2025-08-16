Biely dom zverejnil zo samitu Trump - Putin fotografiu, ktorá nahnevala Ukrajincov

Obaja prezidenti na spomínanej snímke stoja vedľa seba pod transparentom s nápisom „Usilujeme sa o mier“.
Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Zatiaľ čo Trump, Putin a ich príslušné delegácie rokovali, pripravovala sa pôda pre následnú tlačovú konferenciu, uvádza Sky News. Na dvoch pódiách s pečaťou amerického prezidenta boli vztýčené obe vlajky, americká i ruská, čo podľa britskej spravodajskej stanice môže znamenať, že sa na záver rokovaní plánuje spoločná tlačová konferencia Trumpa a Putina.
Ukrajinci medzitým reagovali na privítanie Putina na Aljaške s „hnevom a znechutením“, uvádza spravodajská stanica. Virálnou sa podľa Sky News stala fotografia, na ktorej kľačiaci americkí vojaci rozprestierajú červený koberec pred schodmi Putinovho lietadla.
„Okupuje územia, ničí celé mestá, zabíja, znásilňuje, okráda, unáša, mučí a výsledkom toho je, že sa mu dostáva privítania na červenom koberci,“ citovala stanica jednu z reakcií na privítanie Putina na Aljaške.