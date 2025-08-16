Pravda Správy Svet Biely dom zverejnil zo samitu Trump - Putin fotografiu, ktorá nahnevala Ukrajincov

Biely dom zverejnil v piatok fotografiu usmievajúceho sa amerického prezidenta Donalda Trumpa po boku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Snímka vznikla bezprostredne pred začiatkom rokovaní v Anchorage na Aljaške, informuje stanica Sky News. Tá dodala, že z Ukrajiny prichádzajú na adresu amerického privítania Putina na červenom koberci sklamané a nahnevané reakcie.

16.08.2025 01:25
Donald Trump a Vladimir Putin Foto:
Donald Trump (vpravo) a Vladimir Putin na snímke, ktorú zverejnil Biely dom.
Obaja prezidenti na spomínanej snímke stoja vedľa seba pod transparentom s nápisom „Usilujeme sa o mier“.

Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).

Zatiaľ čo Trump, Putin a ich príslušné delegácie rokovali, pripravovala sa pôda pre následnú tlačovú konferenciu, uvádza Sky News. Na dvoch pódiách s pečaťou amerického prezidenta boli vztýčené obe vlajky, americká i ruská, čo podľa britskej spravodajskej stanice môže znamenať, že sa na záver rokovaní plánuje spoločná tlačová konferencia Trumpa a Putina.

Stretnutie Trump - Putin na červenom koberci, potriasli si rukou na letisku a odviezli sa jedným autom
Ukrajinci medzitým reagovali na privítanie Putina na Aljaške s „hnevom a znechutením“, uvádza spravodajská stanica. Virálnou sa podľa Sky News stala fotografia, na ktorej kľačiaci americkí vojaci rozprestierajú červený koberec pred schodmi Putinovho lietadla.

„Okupuje územia, ničí celé mestá, zabíja, znásilňuje, okráda, unáša, mučí a výsledkom toho je, že sa mu dostáva privítania na červenom koberci,“ citovala stanica jednu z reakcií na privítanie Putina na Aljaške.

