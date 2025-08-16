ONLINE: Trump: Hovorili sme aj o možných výmenách územia. Teraz by malo nasledovať stretnutie medzi Zelenským a Putinom

6:00 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa teraz bude dohadovať schôdzka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským vodcom Vladimirom Putinom. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v noci na sobotu po summite so šéfom Kremľa na Aljaške v rozhovore so stanicou Fox News.
Zúčastniť sa stretnutia by sa podľa svojich slov mohol aj on sám. S Putinom americký prezident podľa svojich slov hovoril okrem iného aj o možných výmenách územia medzi Moskvou a Kyjevom alebo bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Kyjev sa zatiaľ k týmto správam nevyjadril.
„Myslím, že to sú body, o ktorých sme rokovali a v zásade sa zhodli,“ odpovedal na otázku ohľadom možných územných ústupkov Rusku a prípadných amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Dodal, že znepriatelené strany by sa tiež mohli dohodnúť na ďalšej výmene vojnových zajatcov.
„Myslím, že teraz budú dohovárať schôdzku medzi prezidentom Zelenským, prezidentom Putinom a mnou,“ povedal Trump v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym.
Zelenskyj ani nikto z európskych predstaviteľov na piatkový summit do Anchorage pozvaný nebol. Trump dával pred summitom najavo, že jedným z účelov rokovaní je pripraviť možnú schôdzku medzi Putinom a Zelenským.
„Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.
Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal: „Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“ „Rusko je veľmi veľká mocnosť a oni nie sú,“ podotkol Trump.
Trump tiež povedal, že „nebude dohoda, kým tu nie je dohoda“, odmietol sa však podeliť o akékoľvek podrobnosti o rokovaniach s Vladimirom Putinom. Uviedol len, že „dosiahli veľký pokrok“. „To vôbec nie je hotová dohoda. A Ukrajina musí súhlasiť, prezident Zelenskyj musí súhlasiť,“ povedal Trump.
„Zhodli sme sa na mnohých bodoch. Myslím tým, že sa na mnohých bodoch dohodli. Ale nie je ich až tak veľa… je tam jeden alebo dva dosť dôležité body, ale myslím si, že sa dajú dosiahnuť,“ podotkol ďalej.
Ukrajina sa bráni celoplošnej ruskej invázii už štvrtý rok, Kyjev už skôr opakovane súhlasil s americkým návrhom na prímerie, Rusko nie. Zelenskyj zároveň opakovane vylúčil možnosť odovzdania ukrajinského územia Rusku.
Trump teraz ďalej povedal, že zatiaľ nemusí uvažovať o odvetných sekundárnych clách pre krajiny nakupujúce ruskú ropu. „Možno o tom budem musieť uvažovať o dva alebo tri týždne, ale teraz o tom nemusíme premýšľať. Myslím, že schôdzka prebehla veľmi dobre,“ dodal.