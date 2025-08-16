Demokrat Schumer: Len divadlo, legitimizoval Putina. Republikán Mast: Trump ukázal silu, nechal preletieť bombardér

Americký prezident Donald Trump svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi poskytol legitimitu, globálne pódium, nulovú zodpovednosť a nič za to nedostal, napísal v príspevku na sociálnej sieti X líder opozičných demokratov v Senáte Chuck Schumer.
„Obávame sa, že to nebola diplomacia, ale len divadlo,“ uviedol Schumer. Putina nazval autoritárskym tyranom Vladimira Putina a pozastavil sa nad tým, že pre neho šéf Bieleho domu nechal rozvinúť červený koberec.
„Namiesto toho, aby sa postavil na stranu Ukrajiny a našich spojencov, sa Trump postavil bok po boku autokratovi, ktorý už roky terorizuje ukrajinský ľud a celý svet,“ dodal Schumer.Čítajte viac ONLINE: Trump: Hovorili sme aj o možných výmenách územia. Teraz by malo nasledovať stretnutie medzi Zelenským a Putinom
Republikáni Trumpa na druhej strane veď chválili za asertívny postoj a úsilie o mier, napísal server televízie Fox News.
„Prezident Trump si podľa mňa jasne uvedomuje, že Putin je v úzkych, a to podľa mňa preukázal hneď svojím prvým krokom, ešte kým predniesol jediné slovo, keď nechal nad Putinovou hlavou preletieť bombardér B-2,“ nechal sa počuť republikánsky kongresman Brian Mast z Floridy.
„To samozrejme nebola náhoda. To, že nechal preletieť bombardér B-2 nad hlavou Vladimira Putina, bolo pre neho signálom, že keď prezident Trump povie: „Hej, mohlo by to mať veľmi vážne dôsledky', tak to myslí vážne,“ dodal Mast.Čítajte viac VIDEO: Pocta či demonštrácia sily? Nad hlavou Putina a Trumpa preletel strategický bombardér B-2 Spirit
Vrelé privítanie ruskej hlavy štátu ešte pred začiatkom samotného rokovania kritizoval demokratický kongresman Jim McGovern zvolený za štát Massachusetts.
„Trump rozvinul červený koberec pre vojnového zločinca. Na americkej pôde. Americká vláda by mala Putina zatknúť, nie ho ho hostiť. Hanebné a trápne,“ napísal McGovern na sieti X.
Všeobecne pred summitom demokrati odsúdili Trumpovo zbližovanie s ruskou hlavou štátu, uviedol server denníka Financial Times. Obávali sa totiž, že tým odmeňuje autoritárskeho protivníka USA a že to pravdepodobne nepovedie k spravodlivému urovnaniu pre Ukrajinu, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej invázii.Čítajte viac Trump hovoril s Putinom takmer tri hodiny, porozumeli si. Podľa šéfa Kremľa pokročili aj pri Ukrajine, ale nepovedali ako (online)