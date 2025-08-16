ONLINE: Briti: Keď bude prímerie, do týždňa vstúpime na ukrajinskú pôdu. Nebo postrážia naše lietadlá

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 270 dní
8:36 Rusko v noci na sobotu vypustilo na Ukrajinu 85 dronov a jednu balistickú strelu, uviedlo ukrajinské letectvo. Ruská protivzdušná obrana podľa Moskvy zničila 29 ukrajinských dronov.
Vzdušné útoky sa odohrali v čase summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške. Konkrétne výsledky schôdzka podľa dostupných informácií nepriniesla, dohoda o prímerí na Ukrajine oznámená nebola.
„Protivník zaútočil balistickou raketou Iskander-M a 85 útočnými bezpilotnými lietadlami,“ uviedlo ukrajinské letectvo s tým, že 61 dronov zostrelila či inak zneškodnila ukrajinská protivzdušná obrana. Letectvo zároveň registruje zásahy na celkovo 12 bližšie nespresnených lokalitách na Ukrajine.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že od polnoci zničila ruská protivzdušná obrana 29 ukrajinských dronov. Ďalšie štyri bezpilotné prostriedky zneškodnila ešte v piatok neskoro večer.
8:15 Podľa denníka The Telegraph by britskí vojaci prišli na Ukrajinu do týždňa po vyhlásení prímeria. Premiér Keir Starmer tiež schválil použitie stíhačiek Kráľovského letectva na pomoc pri dohľade nad oblohou na Ukrajine, píše britský denník. Mali by zabezpečiť, aby Rusko neporušilo prímerie.
Rozhodnutie prišlo v čase, keď sa Donald Trump stretol s Vladimirom Putinom na Aljaške v piatok večer na mierových rozhovoroch.
Stretnutie medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom „by mohlo byť prvým krokom“ k mieru v konflikte na Ukrajine, uviedol podľa BBC ešte pred stretnutím Trumpa s Putinom minister obrany John Healey. Dodal, že Spojené kráľovstvo je pripravené, že noha britského vojaka vstúpi na ukrajinskú pôdu („put boots on the ground“), aby posilnilo prímerie, ak bude dohodnuté. Zároveň však povedal, že vláda je pripravená „zosilniť ekonomické sankcie a tlak na Putina“, ak na Aljaške ukáže, že to s prímerím naozaj nemyslí vážne.
Healey podľa Telegraphu zdôraznil pripravenosť Británie vyslať britské jednotky a povedal, že sa v prípade útoku budú brániť. Znamenalo by to podľa neho výrazné posilnenie úlohy Británie pri pomoci Kyjevu. Plány sa už mesiace pripravujú s európskymi spojencami v rámci „koalície ochotných“, uviedol The Telegraph, ale teraz vyvstala naliehavá potreba. Healey sa úzko podieľal na vojenskom plánovaní toho, čo príde po prímerí.