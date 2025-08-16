Putin jednoznačne vyhral, komentuje Západ. Odporná a zbytočná, píšu ukrajinské médiá o schôdzke na Aljaške

Obaja štátnici po summite na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage v noci na dnes SELČ označili rozhovor za konštruktívny, schôdzka trvajúca približne dve a pol hodiny zrejme žiadne konkrétne výsledky nepriniesla, dohoda o prímerí na Ukrajine oznámená nebola. Trump však po rokovaní v rozhovore s televíziou Fox News vyhlásil, že sa teraz bude dohadovať schôdzka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a šéfom Kremľa.Čítajte viac ONLINE: Trump: Hovorili sme aj o možných výmenách územia. Teraz by malo nasledovať stretnutie medzi Zelenským a Putinom
„Od červeného koberca pri príchode cez oficiálnu fotografiu pred nápisom ‚Pursuing Peace‘ (úsilie o mier – pozn. red.) až po srdečné vyjadrenia na tlačovej konferencii," povedal Bremmer nemeckému týždenníku Die Zeit.
Vo vyhlásení na tlačovej konferencii sa podľa neho Putin správal úplne klasicky – veľa hovoril bez toho, aby niečo povedal, a neurobil žiadne ústupky. „Putinovo vyhlásenie, že môže ‚potvrdiť‘, že za Trumpa by k vojne nedošlo, bolo šikovné – lichotí Trumpovmu egu a potvrdzuje niečo, čo Trump opakuje už mesiace," dodal Bremmer.
Americký prezident Donald Trump sa v meste Anchorage na Aljaške stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Podľa neho „si Putin získal trochu času, zatiaľ čo Trump ustupuje od svojich početných oznámených termínov pre prísnejšie sankcie proti Rusku (a sekundárne sankcie proti krajinám, ktoré kupujú ropu od Ruska)". Vyzerá to, že Putin návštevou Aljašky získal všetko, čo chcel, poznamenal reportér americkej stanice NBC.
„Zlá správa je, že nedošlo k prímeriu," povedal serveru denníka Financial Times (FT) William Taylor, bývalý veľvyslanec USA v Kyjeve. Naopak, dobrá správa podľa neho je, že nedošlo k Jalte ani Mníchovu, čím narážal na stretnutie predstaviteľov USA, Británie a Sovietskeho zväzu v roku 1945, kde si rozdelili sféry vplyvu v Európe, a na konferenciu v Mníchove v roku 1938, ktorá sa skončila odstúpením českého pohraničia nacistickému Nemecku.Čítajte viac Demokrat Schumer: Len divadlo, legitimizoval Putina. Republikán Mast: Trump ukázal silu, nechal preletieť bombardér
Bývalý poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton vyhlásil, že na summite na Aljaške „Putin jednoznačne vyhral". „Vyhol sa sankciám. Nečelí prímeriu … Zďaleka to nie je koniec, ale povedal by som, že Putin dosiahol väčšinu toho, čo chcel. Trump dosiahol veľmi málo,“ dodal Bolton. Informuje o tom web CNN.
Podľa BBC Trump počas vyhlásenia k tlači nepriamo pripustil, že niekoľko hodín rokovania žiadny konkrétny výsledok neprinieslo. Zdá sa, že Trump opustí Aljašku s prázdnymi rukami, píše komentátor BBC Anthony Zurcher.
Podľa ukrajinského poslanca Oleksija Hončarenka sa zdá, že Putinovi sa na Aljaške podarilo získať viac času. „Žiadne prímerie alebo zmiernenie konfliktu," napísal Hončarenko na telegrame.
„Trump nedostal, čo chcel. Ale Putin? Ten rozhodne áno," napísal v redakčnom komentári Kyiv Independent. Pripomenul, že pred stretnutím Trump vyhlasoval, že chce „prímerie ešte dnes" a že Putin „ponesie vážne následky", ak naň nepristúpi.
„Zatiaľ čo Trumpov predchodca (Joe Biden, pozn.) nazýval Putina vrahom, Trump mu pripravil kráľovské uvítanie," dodal. Trumpovo priateľské privítanie Putina ako sebe rovného podľa neho ostro kontrastovalo s chladným prijatím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni pred šiestimi mesiacmi.
„Ukrajinský prezident musel znášať verejné poníženie. Ruský prezident bol rozmaznávaný. Obaja boli hanební," píše server.
Dôvodom, prečo sa nedosiahla dohoda o prímerí, je podľa neho Trumpovo presvedčenie, že dokáže Putina obmäkčiť. Putin však podľa ukrajinského servera nepristupuje k otázke Ukrajiny v duchu „niečo za niečo", ale mesiášsky. „Chce Ukrajinu pre Rusko. Bodka," dodal.
Putin sa podľa neho z aljašského summitu vracia s víťazstvom. „Ale nie drvivým, aké mohol dosiahnuť," dodal server. Absencia dohody podľa neho znamená to, že napriek všetkým úsmevom Trump neprijal ruské požiadavky voči Ukrajine, ktoré sa rovnajú kapitulácii Kyjeva.