V Rumunsku vypátrali muža podozrivého zo zneužitia dieťaťa v nemeckom akvaparku

Nemecké úrady pátrali po podozrivom rumunskom občanovi na základe medzinárodného zatykača. Čelí obvineniam, že odlákal dievčatko z akvaparku v meste v okrese Rust v regióne Südbaden neďaleko nemecko-francúzskych hraníc do zalesnenej oblasti, kde ho zneužil. Údajne k tomu došlo ešte minulú sobotu.Čítajte viac Prípad dievčatka otriasol Slovenskom: Muž ju na plavárni omámil čokoládou s drogami. Ako sú deti počas výcvikov chránené?
Páchateľ po sexuálnom útoku nechal dieťa samotné, kým ho zatiaľ v akvaparku hľadali jeho rodičia, píše DPA. Dievčatko sa našlo približne o dve hodiny neskôr vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od parku. Našli ho náhodní okoloidúci, ako sa v oblasti vystrašené potuluje len v plavkách a plážovej obuvi.Čítajte viac Stovky maloletých obetí. Pedofilný doktor vo Francúzsku pozná svoj trest, súd ho uznal vinným
Polícia spresnila, že páchateľa identifikovala pomocou záznamov z bezpečnostných kamier. Muž v danej oblasti žije a v ten deň navštívil akvapark. Záznamy z kamier poskytla polícii spoločnosť Europa-Park, ktorá zážitkový akvapark Rulantica prevádzkuje.Čítajte viac VIDEO: Polícia si prišla pre 'lovcov pedofilov', tínedžeri brali spravodlivosť do vlastných rúk
Muža zadržali v piatok neskoro večer, spresnila rumunská polícia. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, kedy ho vydajú na trestné stíhanie do Nemecka.