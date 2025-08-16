Putin dostal list od Melanie Trumpovej, odovzdal mu ho Trump na Aljaške

Išlo o osobný list týkajúci sa ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí, informuje agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu.
Presný obsah listu Melanie Trumpovej však predstavitelia napriek všetkému nepriblížili. Prvá dáma USA, ktorá sa narodila v Slovinsku, nebola prítomná na summite na Aljaške, pripomína stanica Sky News.
Ukrajina predtým označila únosy desaťtisícov ukrajinských detí do Ruska alebo na Ruskom okupované územia bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy.
Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny, píše Reuters.
Práve únosy týchto detí sú však napríklad dôvodom, prečo Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 na Putina a jeho komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú zatykač.