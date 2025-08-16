OBRAZOM: Prestanete zabíjať civilistov? Putin sa na summite tváril, že nepočuje
Na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške rokovali prezident USA Donald Trump so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Obaja štátnici po summite označili rozhovor za konštruktívny, schôdzka trvajúca približne dve a pol hodiny však zrejme žiadne konkrétne výsledky nepriniesla. Dohoda o prímerí na Ukrajine nebola oznámená. Keď sa jeden z reportérov spýtal Putina, či prestane zabíjať civilistov, ruský prezident sa len pousmial a ukázal si na ucho. Následne obaja nasadli do Trumpovej Beštie.