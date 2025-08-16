VIDEO: Putinov 'lietajúci Kremeľ' odprevadili domov americké stíhačky

Ruský prezident Vladimir Putin po takmer trojhodinovom rokovaní so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na Aljaške nastúpil do lietadla a miesto rokovania opustil. Informoval o tom spravodajský server BBC. Nedlho potom z Aljašky odletel aj Trump. Obaja štátnici tak Aljašku opustili približne po piatich hodinách, dodal server.
Na ceste domov do Moskvy lietadlom Iľjušin, ktoré prezývajú aj „lietajúci Kremeľ“, sprevádzali Putina americké stíhačky F-22 a F-35 až po hranice aljašského vzdušného priestoru.
Trump sa po Putinovom odchode vrátil do miestnosti, kde sa konali bilaterálne rokovania, dodala BBC. Podľa americkej CBS dal rozhovor moderátorovi konzervatívnej televízie Fox Seanovi Hannitymu. Po skončení nakrúcania tiež nastúpil do lietadla.
Na televíznych záberoch z miesta bolo vidieť, ako najprv nastúpil do svojho špeciálu šéf Kremľa a následne odletel. Medzitým sa do Air Force One vypravil šéf Bieleho domu a onedlho odletel tiež on.