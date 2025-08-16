Má sa Zelenskyj dohodnúť s Putinom na prímerí vo vzduchu? Vyhovovalo by Rusku, zaznela výstraha v Kyjeve

Korešpondent, ktorý dlhodobo píše o Ukrajine a je známy hodnovernými informáciami z politického zákulisia, sa o tom zmienil na sociálnej sieti X. Odvoláva sa na nemenované zdroje: „Povedali mi, že je predbežná dohoda o vzdušnom prímerí až do stretnutia troch lídrov." Znamenalo by to, že o pozastavení bojov vo vzduchu sa na summite na Aljaške rozprával americký prezident Donald Trump s ruským vodcom Vladimirom Putinom. „Myslíme si, že nebo vyšle signály o predbežných výsledkoch týchto rozhovorov. Budúci týždeň bude zaujímavý," citoval Carroll to, čo sa dozvedel. Jeho príspevok na X má tri vety, ďalšie veci nekonkretizoval.
Z kontextu vyplýva, že v prípade stretnutia troch lídrov ide o zamýšľaný summit Trumpa, Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Po debate so šéfom Kremľa na Aljaške presadzuje tento formát rokovania o ukončení vojny americký líder. Zelenskyj už s Trumpom telefonoval po jeho priamej výmene názorov s Putinom a v pondelok má priletieť za ním do Bieleho domu.Čítajte viac ONLINE: Zelenskyj mieri do Washingtonu: Ukrajina potrebuje trvalý mier, nie ďalšiu prestávku medzi inváziami. Trump hovorí o obdobe článku 5 NATO
Ak je pravda to, čo napísal Carroll, v Kyjeve sa to dozvedeli od neho, nie Zelenskyj od Trumpa počas ich telefonátu. „Zatiaľ sme o tom nič nepočuli," stručne poznamenal na X Dmytro Lytvyn, ktorý pôsobí ako komunikačný poradca ukrajinského prezidenta.
Prvé reakcie expertov z Kyjeva na prípadné prímerie vo vzduchu vôbec nie sú optimistické, naopak. „Imperialisti si mädlia ruky: Moskva bude v bezpečí a ropné rafinérie nebudú horieť," napísal na sociálnej sieti Facebook odborník na aerorozviedku Jurij Kasjanov. Doplnil, že keby s tým politické vedenie Ukrajiny súhlasilo, urobilo by strategickú chybu. Vzdušné útoky ukrajinských ozbrojených síl totiž už nebezpečne cielia aj na miesta, kde Rusko vyrába alebo uskladňuje ropu, ktorá je určená pre potreby jeho armády.
Podobne ako Kasjanov reagoval Oleksij Heťman, major v zálohe, ktorý bojoval v rusko-ukrajinskej vojne. „Prečo to pre nás nie je prospešné? Pretože teraz útočíme na ropné rafinérie, ktoré zásobujú ruské vojsko. Útočíme na vojensko-priemyselné zariadenia Ruskej federácie a posledných niekoľko týždňov útočíme na logistické kapacity Rusov," povedal pre server New Voice.
Heťman spresnil že Ukrajinci úspešne nasadzujú drony i balistické rakety proti viac či menej chráneným objektom Rusov, ktoré sú v tyle a slúžia ako prekladisko pre zásobovanie ich armády. Domnieva sa pritom, že Trump zatlačí na Zelenského, aby uzavrel s Putinom prímerie vo vzduchu, ktoré by trvalo najmenej do stretnutia týchto troch lídrov.
Na druhej strane prímerie na nebi by znamenalo, že Zelenskyj a Putin sa dokážu vôbec prvý raz na niečom podstatnom dohodnúť na bojisku (mimo neho sa za úspech dá považovať od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu iba pokračujúca výmena vojnových zajatcov). Mohlo by to byť siné gesto na ich ceste k rokovaciemu stolu. Ich predstavy o ukončení vojny sú však diametrálne odlišné.